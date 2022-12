La veuve de la victime de Lockerbie prend la parole avant que le présumé fabricant de bombes du vol Pan Am 103 ne comparaisse pour la première fois devant le tribunal

La veuve d’une victime de l’explosion d’un avion en 1988 qui a tué 270 personnes en Écosse s’est exprimée lundi, peu de temps avant que le fabricant présumé de Lockerbie ne comparaisse devant le tribunal.

Le présumé fabricant de bombes du vol Pan Am 103, Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi, a été arrêté par les États-Unis, près de 34 ans après l’attentat, a confirmé dimanche le ministère de la Justice.

Il devrait faire sa première comparution devant le tribunal de district américain du district de Columbia à 13 h HE lundi.

Le vol Pan Am 103, voyageant de Londres à New York, a explosé au-dessus de Lockerbie le 21 décembre 1988, tuant les 259 personnes à bord et 11 autres au sol. Il reste l’attaque terroriste la plus meurtrière sur le sol britannique.

LE FRÈRE DE L’HOMME TUÉ DANS L’ATTENTAT À LA BOMBE DE LOCKERBIE LANCE UN APPEL DIRECT À BIDEN: “NE DÉVIEZ PAS CECI”

Parmi les victimes, 35 étudiants de l’Université de Syracuse ont été tués alors qu’ils revenaient d’études à l’étranger.

Lors de la conférence de presse, tenue à Miami, en Floride, Victoria Cummock, veuve du passager John B. Cummock, et fondatrice et PDG de la Pan Am 103 Lockerbie Legacy Foundation prendra la parole.

“Aujourd’hui est une étape importante dans la quête inébranlable des familles des victimes pour identifier et tenir pour responsables tous les responsables de la deuxième attaque terroriste la plus meurtrière contre les Américains. C’est une promesse vieille de plusieurs décennies que j’ai faite à John Cummock, mon fils de 38 ans. mari, mon meilleur ami et le père de mes trois enfants”, a déclaré Victoria Cummock dans une déclaration fournie à Fox News au préalable.

Elle a célébré que « l’arrestation et l’appréhension par les États-Unis du suspect terroriste libyen Mas’ud sont la première mesure tangible prise par le ministère américain de la Justice, en 34 ans, pour tenir tout suspect responsable devant les tribunaux américains, pour les crimes du 21 décembre 1988. , attaque terroriste contre l’Amérique qui a tué nos proches, à bord du vol Pan American 103, volant de Londres à New York, explosant au-dessus de Lockerbie, en Écosse.”

“Au nom de ma famille et des membres de mon organisation, je tiens à exprimer notre gratitude au président Biden, un ancien élève de l’Université de Syracuse, et aux autorités américaines pour avoir mis des actions derrière leurs promesses”, a-t-elle poursuivi. “Espérons que cette première étape importante commencera à remédier à l’erreur judiciaire qui dure depuis plus de 3 décennies. Notre souhait est que la procédure pénale commence immédiatement.”

“Les familles des victimes sont parfaitement conscientes qu’après 34 ans, les informateurs et les témoins meurent, les souvenirs s’estompent et les preuves peuvent se détériorer ou disparaître”, a-t-elle ajouté. “En plus de publier les actes d’accusation de 1991 contre les Libyens, al-Megrahi et Fhimah, et les accusations de 2020 contre le Libyen Mas’ud, les autorités américaines n’ont jamais arrêté ni poursuivi AUCUN suspect pour le meurtre de masse de 190 citoyens américains et 69 ressortissants étrangers, à bord un vaisseau amiral américain, dont 11 personnes tuées au sol.”

