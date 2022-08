La veuve de Kobe Bryant témoigne que les photos de crash ont transformé le chagrin en horreur

Vanessa Bryant a témoigné vendredi qu’elle commençait seulement à pleurer la perte de son mari, la star du basket-ball Kobe Bryant, et de leur fille de 13 ans, Gianna, lorsqu’elle a été confrontée à la nouvelle horreur d’apprendre que les adjoints du shérif et les pompiers avaient tiré et partagé des photos de leurs corps sur le site de l’accident d’hélicoptère qui les a tués.

“J’avais l’impression de vouloir courir, descendre le bloc et crier”, a-t-elle déclaré, ses larmes se transformant en sanglots et sa voix s’accélérant. “C’était comme le sentiment de vouloir dévaler une jetée et de sauter dans l’eau. Le problème, c’est que je ne peux pas m’échapper. Je ne peux pas m’échapper de mon corps.”

Au cours de ses trois heures à la barre des témoins devant un tribunal fédéral de Los Angeles, où elle poursuit le comté de LA pour atteinte à la vie privée sur les photos, Bryant a déclaré qu’elle s’était battue pour obtenir des mémoriaux publics et privés pour ses proches et sept autres qui a été tuée le 26 janvier 2020 et pensait qu’elle était prête à vraiment commencer le processus de deuil environ un mois plus tard. Elle était avec des amis et ses filles survivantes, et tenait son bébé de 7 mois, lorsqu’elle a reçu un appel au sujet d’un article du Los Angeles Times sur les photos du site de l’accident.

“Je me suis précipitée hors de la maison et sur le côté pour que mes filles ne voient pas”, a-t-elle déclaré. “J’ai de nouveau été pris au dépourvu, dévasté, blessé. Je leur ai fait confiance. Je leur ai fait confiance pour qu’ils ne fassent pas ces choses.”

Les preuves présentées au procès ont montré qu’un adjoint du shérif avait montré une photo du corps de Bryant à un barman alors qu’il buvait, suscitant une plainte officielle d’un autre homme buvant à proximité, et que les pompiers les avaient partagées lors d’un banquet de remise des prix. D’autres les partageaient avec leurs conjoints. Un avocat du comté a déclaré que les photos avaient été prises uniquement parce qu’elles étaient essentielles pour évaluer le site quelques instants après l’accident, et que lorsque le shérif du comté de Los Angeles, Alex Villanueva, a appris qu’elles étaient partagées, il a exigé qu’elles soient toutes supprimées.

Aucune photo n’est apparue publiquement, mais Vanessa Bryant a déclaré qu’elle craignait constamment que certaines ne le soient encore.

“Je vis chaque jour dans la peur d’être sur les réseaux sociaux et que ceux-ci apparaissent”, a-t-elle témoigné. “Je vis dans la peur que mes filles soient sur les réseaux sociaux et que celles-ci apparaissent.”

REGARDER | Les Lakers rendent hommage avant le match à Kobe Bryant après un accident d’hélicoptère mortel:

Les Lakers rendent hommage à Kobe Bryant et aux autres victimes avant le match contre les Blazers Les Lakers de Los Angeles ont rendu hommage aux victimes de l’accident d’hélicoptère à Calabasas et ont souligné la vie de Kobe Bryant avant de se lever pour un moment de silence de 24,2 secondes.

Elle a dit que cette pensée la maintenait éveillée la nuit alors qu’elle était allongée à côté de son enfant de 3 ans et de son enfant de 5 ans, et conduisait parfois à des crises de panique dans lesquelles elle ne pouvait pas respirer.

Contre-interrogée par J. Mira Hashmall, l’avocate représentant le comté de LA au procès, Bryant a déclaré qu’elle n’avait reçu aucun diagnostic médical d’attaques de panique ou de troubles mentaux, et qu’elle n’avait pris aucun médicament pour eux.

Elle a dit qu’elle avait parlé à un thérapeute pendant environ 18 mois après l’accident, mais qu’elle ne l’avait pas fait depuis.

“J’ai l’impression que parfois ça aide”, a déclaré Bryant, “mais parfois c’est complètement épuisant.”

Hashmall a passé une grande partie de son contre-interrogatoire de 90 minutes à parcourir les rôles commerciaux que Bryant joue maintenant, notamment en tant que président de la société multimédia de son mari, Granity Studios, supervisant la publication d’un livre qu’il a écrit et aidant à terminer et à publier un autre, en tête la fondation a commencé pour Kobe et Gianna et a créé plusieurs autres sociétés.

REGARDER | Le NTSB américain publie des images du site du crash :

Dernière vidéo du site de l’accident d’hélicoptère qui a tué Kobe Bryant Les enquêteurs américains du NTSB publient une vidéo du site de l’accident d’hélicoptère qui a tué neuf personnes, dont la légende du basket-ball.

Hashmall a suggéré que la capacité de Bryant à faire tout cela signifiait qu’elle fonctionnait bien et n’était pas submergée par la peur et l’anxiété.

“On dirait qu’en plus de tout le reste, vous jonglez avec un empire commercial”, a déclaré Hashmall à un moment donné.

“Pour moi, c’est un travail d’amour”, a déclaré Bryant, qui est resté calme et calme pendant le contre-interrogatoire.

Elle pleurait fréquemment et riait parfois lors de l’interrogatoire de son avocat Luis Li, qui lui faisait décrire sa vie avec son mari “fier fille-papa” et leurs filles.

“C’était un père tellement beau et dévoué”, a-t-elle déclaré.

Bryant a relaté le jour de l’accident, son angoisse et sa frustration d’essayer de savoir si son mari et sa fille étaient toujours en vie après avoir initialement entendu d’un assistant qu’il y avait cinq survivants.

Elle a décrit le shérif Villanueva entrant dans une pièce où elle attendait au poste du shérif de Lost Hills et confirmant que son mari et sa fille avaient été tués. Il a demandé s’il pouvait faire quelque chose pour elle.

“Je lui ai dit, si vous ne pouvez pas ramener mes bébés, alors s’il vous plaît, sécurisez la zone”, a déclaré Bryant. “Je m’inquiète pour les paparazzis.”

« Le shérif vous a-t-il dit qu’un de ses adjoints était déjà allé sur la colline pour prendre des photos en gros plan des victimes de l’accident ? Li a demandé.

“Non”, a répondu Bryant.

Au cours du contre-interrogatoire, Hashmall a déclaré que l’adjoint, Doug Johnson, qui a parcouru un terrain difficile dans les collines du nord du comté de Los Angeles jusqu’au site de l’accident et a pris les photos qui ont ensuite été partagées, essayait seulement de les utiliser pour évaluer la situation.

“Vous pouvez comprendre pourquoi il voudrait les mêmes informations que vous”, a déclaré Hashmall.

“Je ne pense pas que vous ayez besoin de prendre des photos en gros plan de personnes pour déterminer combien de personnes se trouvent dans un avion”, a répondu Bryant. “Je pense qu’il aurait pu compter.”

La partie de Bryant a clos son dossier après son témoignage, qui a eu lieu le huitième jour du procès.