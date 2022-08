La veuve de Kobe Bryant remporte un paiement de plusieurs millions de dollars

Vanessa Bryant a reçu l’argent à la suite d’un procès du comté de Los Angeles

Vanessa Bryant, la veuve de la star de la NBA Kobe Bryant, a reçu une somme de 16 millions de dollars à la suite de son procès contre le comté de Los Angeles qui est intervenu après que des photos de son défunt mari ont été partagées entre les secouristes peu après lui, leur fille de 13 ans. et sept autres ont été tués dans un accident d’hélicoptère au début de 2020.

Bryant avait poursuivi le comté de Los Angeles pour atteinte à la vie privée après avoir allégué que des images horribles du site de l’accident avaient été partagées avec un barman, ainsi qu’avec une trentaine de personnes lors d’un banquet de pompiers.

Elle avait également déclaré au tribunal qu’elle avait souffert d’attaques de panique après avoir découvert que des photographies de son mari sur le site de l’accident existaient et avaient été partagées entre différentes personnes.

Une autre personne, Chris Chester, dont la femme et la jeune fille sont également décédées dans l’accident, a reçu une somme de 15 millions de dollars, ce qui porte le paiement total à 31 millions de dollars.

Lire la suite La veuve de Kobe Bryant “vit dans la peur” de voir apparaître des photos d’accident horribles

Bryant, qui avait donné un témoignage émouvant plus tôt dans l’affaire judiciaire dans laquelle elle a déclaré qu’elle vivait dans la peur constante des photographies horribles de son mari divulguées en ligne pour que ses enfants puissent les voir, s’est effondrée au tribunal et a pleuré lorsque le verdict a été lu.

S’exprimant devant le tribunal la semaine dernière, Bryant a fait part au tribunal de sa réaction lorsqu’elle a appris l’existence des photographies.

“Je me suis précipité hors de la maison et j’ai couru sur le côté de la maison pour que les filles ne puissent pas me voir. Je voulais courir… dans le bloc et juste crier,” dit-elle.

“Je ne veux plus jamais voir ces photos,” dit-elle. “Je veux me souvenir de mon mari et de ma fille comme ils étaient.”

Elle a refusé de parler aux médias à sa sortie du tribunal.

L’avocat de Bryant, Luis Li, a déclaré que les développements entourant les photographies “a versé du sel dans une plaie ouverte et l’a frotté”.

La représentation légale du comté de Los Angeles, quant à elle, a déclaré que la photographie du site de l’accident est “essentiel» pour aider les secouristes à naviguer vers les sites d’urgence, en particulier ceux éloignés comme celui où Bryant est décédé.

LIRE LA SUITE: Des photos du cadavre de Kobe Bryant partagées « pour rire » – avocat

Vanessa Bryant avait également intenté une action en justice contre la société propriétaire de l’hélicoptère, ainsi que contre la succession du pilote décédé. Le comté de Los Angeles avait déjà réglé une affaire portée par les familles d’autres personnes décédées dans l’accident, en versant 2,5 millions de dollars.

Bryant, cependant, avait refusé de régler l’affaire.

Kobe Bryant est cinq fois champion de la NBA et est généralement considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du sport.