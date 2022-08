La veuve de Kobe Bryant gagne 16 millions de dollars pour des photos divulguées d’un accident qui a tué son mari et sa fille | Nouvelles américaines

La veuve de Kobe Bryant a reçu 16 millions de dollars (13,5 millions de livres sterling) après que les premiers intervenants ont pris et partagé des photos graphiques du site de l’accident d’hélicoptère qui a tué la star du basket-ball, leur fille adolescente et sept autres personnes.

Un jury fédéral a conclu que le comté de Los Angeles devait payer des dommages-intérêts pour les photos du corps de la star de la NBA sur le site du Crash d’hélicoptère en 2020 qui l’a tué.

Les jurés ont convenu avec Vanessa Bryant et ses avocats que son la vie privée a été envahie lorsque les députés et les pompiers ont pris et partagé des photos des restes de Bryant et de leur fille Gianna.

Mme Bryant a témoigné en larmes au cours du procès de 11 jours que la nouvelle des photos a aggravé son chagrin après avoir perdu son mari et sa fille.

S’exprimant à la barre des témoins vendredi pendant plus de trois heures, Mme Bryant a déclaré qu’elle voulait commencer à pleurer la perte de son mari et de sa fille, mais a été confrontée à une “nouvelle horreur” après avoir appris la fuite des photos un mois après l’accident.

“J’avais l’impression de vouloir courir, dévaler le pâté de maisons et crier”, a-t-elle déclaré. “C’était comme le sentiment de vouloir dévaler une jetée et de sauter dans l’eau.

“Le problème est que je ne peux pas m’échapper. Je ne peux pas m’échapper de mon corps.”

Image:

Bryant (L) quittant le palais de justice vendredi. Photo : AP



Elle a déclaré au tribunal qu’elle avait pris un appel téléphonique au sujet de l’histoire dans le Los Angeles Times alors qu’elle tenait sa fille de sept mois dans ses bras et qu’elle passait du temps avec ses amis et sa famille.

“J’ai de nouveau été pris au dépourvu, dévasté, blessé. Je leur ai fait confiance. Je leur ai fait confiance pour qu’ils ne fassent pas ces choses.”

Le tribunal a appris comment un adjoint du shérif avait partagé les photos de Bryantavec un barman alors qu’il buvait, et que les pompiers les ont fait circuler entre eux lors d’un banquet.

Bien que les photos n’aient jamais été rendues publiques, Mme Bryant a déclaré: “Je vis chaque jour dans la peur d’être sur les réseaux sociaux et que celles-ci apparaissent. Je vis dans la peur que mes filles soient sur les réseaux sociaux et que celles-ci apparaissent.”

Image:

Bryant photographié avec sa fille Gianna (Photo: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports)



Selon un avocat du comté, J Mira Hashmall, les photos ont été prises parce qu’elles étaient jugées importantes pour l’évaluation du site, mais après que le shérif du comté de LA, Alex Villanueva, a appris qu’elles étaient partagées, il a exigé que toutes les copies soient supprimées.

Plus tard, Mme Hashmall, lors du contre-interrogatoire de Mme Bryant, a déclaré que l’adjoint qui avait pris les photos, Doug Johnson, n’essayait d’utiliser les photos que dans le cadre de l’enquête.

“Vous pouvez comprendre pourquoi il voudrait les mêmes informations que vous”, a déclaré Mme Hashmall.

“Je ne pense pas qu’il soit nécessaire de prendre des photos en gros plan de personnes pour déterminer combien de personnes se trouvent dans un avion”, a répondu Mme Bryant. “Je pense qu’il aurait pu compter.”