La veuve de Kobe ‘Bryant, Vanessa, a riposté à Evan Rachel Wood pour un tweet « vil » qualifiant son défunt mari de « violeur ».

L’actrice Evan a envoyé le tweet en question peu de temps après la mort de Kobe aux côtés de sa fille de 13 ans Gianna et de sept autres personnes dans un accident d’hélicoptère enflammé l’année dernière.

La star de Westworld a écrit: « Ce qui s’est passé est tragique. J’ai le cœur brisé pour la famille de Kobe.

« C’était un héros sportif. Il était aussi un violeur. Et toutes ces vérités peuvent exister simultanément. »

Vanessa n’a pas vu le tweet de janvier 2020 à l’époque, mais l’a abordé samedi plus d’un an plus tard.

« Cela vient juste d’attirer mon attention », a-t-elle écrit dans son message, dans lequel elle a également tagué l’actrice.

« Votre tweet faux, insensible, diffamatoire et calomnieux du 26/01/20 est vil et dérangeant pour le moins. »









Elle a ensuite ajouté: « Un comportement comme celui-ci fait partie de la raison pour laquelle des hommes noirs innocents vont en prison pour des crimes qu’ils n’ont pas commis. Une accusation ne rend pas quelqu’un coupable. »

Et Vanessa, qui a trois filles survivantes avec son défunt mari, a terminé: « VOUS NE SAVEZ PAS LES FAITS DE L’ESPÈCE. »

Le tweet d’Evan a suscité la colère lors de sa première publication. On pense que la remarque du «violeur» fait allusion à une affaire d’agression sexuelle en 2003.

L’affaire impliquant Kobe et une accusatrice non identifiée a ensuite été classée.







Wood a répondu au contrecoup de l’époque, affirmant dans un suivi que son message n’était « pas une condamnation ou une célébration » de Kobe.

Elle a déclaré que son tweet devrait servir de « rappel que tout le monde aura des sentiments différents et qu’il y a de la place pour nous tous de pleurer ensemble au lieu de nous battre. Tout le monde a perdu.

« Tout le monde sera déclenché, alors faites preuve de gentillesse et de respect envers tous. »

Elle a ensuite supprimé les tweets.







Vanessa a également répondu à la productrice de cinéma Abigail Disney, la petite-fille de Roy O. Disney, qui a cofondé The Walt Disney Company avec son grand-oncle Walt Disney.

Disney avait tweeté après la mort de Kobe: « L’homme était un violeur. Traitez-le. »