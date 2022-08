La veuve de Kobe Bryant a reçu 16 millions de dollars pour des photos d’accident partagées par les adjoints du shérif de Los Angeles – National

Un jury fédéral a conclu mercredi que le comté de Los Angeles devait payer 16 millions de dollars à la veuve de Kobe Bryant pour des photos partagées par des employés du comté du corps de la star de la NBA sur le site du site de l’accident d’hélicoptère de 2020 qui l’a tué.

Les neuf jurés qui ont rendu le verdict unanime ont convenu avec Vanessa Bryant et ses avocats que les députés et les pompiers prenant et partageant des photos des restes de Kobe Bryant et de leur fille de 13 ans, Gianna, ont envahi sa vie privée et lui ont apporté une détresse émotionnelle.

Le jury a délibéré pendant 4 heures et demie avant de rendre le verdict. Vanessa Bryant a pleuré doucement pendant sa lecture.

Un avocat du comté a refusé de commenter le verdict en dehors de la salle d’audience.

Les images ont été partagées principalement entre les employés des services du shérif et des pompiers du comté de LA, y compris par certains qui jouaient à des jeux vidéo et assistaient à un banquet de remise de prix. Ils ont également été vus par certains de leurs conjoints et dans un cas par un barman dans un bar où un député buvait.

Vanessa Bryant a témoigné en larmes au cours du procès de 11 jours que la nouvelle des photos a aggravé son chagrin encore brut un mois après avoir perdu son mari et sa fille, et qu’elle a toujours des crises de panique à l’idée qu’ils pourraient encore être là-bas.

“Je vis chaque jour dans la peur d’être sur les réseaux sociaux et que ceux-ci apparaissent”, a-t-elle témoigné. “Je vis dans la peur que mes filles soient sur les réseaux sociaux et que celles-ci apparaissent.”

Son co-demandeur Chris Chester, dont la femme et la fille figuraient également parmi les neuf personnes tuées dans l’accident, a reçu 15 millions de dollars.

Les avocats de Vanessa Bryant n’ont pas donné aux jurés un montant en dollars qu’ils pensaient que leur client méritait, mais l’avocat de Chester leur a suggéré des directives qui auraient signifié des dizaines de millions pour chaque plaignant.

L’avocat de Vanessa Bryant, Luis Li, a déclaré aux jurés que les photos en gros plan n’avaient aucun but officiel ou d’enquête et n’étaient que de simples “commérages visuels” partagés par une curiosité macabre.

Le procureur du comté, J. Mira Hashmall, a fait valoir au cours du procès que les photos étaient un outil nécessaire pour évaluer la situation.

Elle a reconnu qu’ils n’auraient pas dû être partagés avec tous ceux qui les ont vus. Mais elle a souligné que les photos n’étaient jamais apparues publiquement, et n’avaient même jamais été vues par les plaignants. Elle a dit que cela signifiait que le shérif Alex Villanueva et d’autres responsables avaient pris des mesures décisives et efficaces lorsqu’ils avaient ordonné à ceux qui avaient les photos de les supprimer.

Kobe Bryant, l’ancienne star des Lakers, quintuple champion de la NBA et membre du Basketball Hall of Fame, voyageait avec Gianna et sept autres à un match de basket-ball pour les jeunes lorsque l’hélicoptère à bord duquel ils se trouvaient s’est écrasé sur les collines de Calabasas à l’ouest de Los Angeles. 26 janvier 2020.

Les responsables fédéraux de la sécurité ont imputé l’erreur du pilote à l’accident.

Le jury a rendu son verdict le jour de Kobe Bryant, qui est célébré le 24 août car il utilise ses deux numéros de maillot – 8 et 24 – et est le lendemain de son anniversaire. Mardi aurait été le 44e anniversaire de Kobe.