La veuve de Johnny Gaudreau, Meredith, traverse une « période difficile »

« Elle adore regarder des vidéos de papa avant de se coucher, en particulier ses demandes de « papa hockey », ce qui m’a conduit à ces vidéos », a posté Meredith. « Elle adore le regarder jouer et l’encourager à travers l’écran. C’est sa plus grande fan. »

Meredith, qui a révélé lors des funérailles de Johnny et de son frère Matthew qu’elle était enceinte du troisième enfant du couple, a poursuivi en disant que Noa et son père « s’aimaient tellement » et qu’elle « avait même la même tache de rousseur que lui sur sa joue droite ».

« Et alors qu’elle approche de ses deux ans, on m’a dit que leurs personnalités deviennent de plus en plus similaires et j’ai hâte que cela continue », a-t-elle conclu le message.

Dans un autre clip, Johnny a expliqué que « la chose la plus importante » pour lui était d’être proche de sa famille lorsqu’il s’agissait de l’équipe pour laquelle il jouait.