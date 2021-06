La veuve de John McAfee insiste sur le fait que son mari n’était pas suicidaire et accuse le gouvernement américain de la mort – RT USA News

La veuve de John McAfee, Janice, a insisté sur le fait que son mari n’était pas suicidaire, alimentant les spéculations parmi les partisans qui ont publié des tweets antérieurs du géant de la technologie insistant sur le fait qu’il ne se suiciderait jamais.

« Ses derniers mots pour moi ont été ‘Je t’aime et je t’appellerai dans la soirée' » Janice McAfee a déclaré à la presse devant le pénitencier de Barcelone où son mari a été incarcéré avant d’être retrouvé décédé cette semaine.

Les responsables ont indiqué que le suicide était une cause probable de décès, mais la veuve de McAfee ne pense pas que ce soit le cas, insistant sur le fait que ses derniers mots étaient « pas les mots de quelqu’un qui est suicidaire. »

Elle a ensuite demandé un « enquête approfondie » dans la mort de son mari et a rejeté le blâme sur les autorités américaines alors que McAfee faisait face à une extradition vers les États-Unis pour des accusations, notamment d’évasion fiscale.





« Je blâme les autorités américaines pour cette tragédie : à cause de ces accusations à motivation politique portées contre lui, mon mari est maintenant mort », a-t-elle dit, ajoutant que son mari pensait que les États-Unis étaient ses « domicile » et je voulais être là, mais je n’ai pas pu à cause de « politique. »

John McAfee a également eu une « plan » en place pour répondre à son extradition en attente, a déclaré sa veuve, notant qu’il s’agissait d’une preuve supplémentaire que la peine de prison potentielle n’aurait pas amené son mari à se suicider.

Elle a écrit sur Twitter quelques jours seulement avant la mort de son mari que les autorités américaines voulaient que son mari meure en prison parce qu’il s’était prononcé contre la corruption du gouvernement.

McAfee, qui a tenté de se présenter à l’investiture présidentielle du Parti libertaire de 2020 et était connu pour s’être prononcé contre le « état profond » avait mentionné à plusieurs reprises avant sa mort qu’un acte criminel serait à l’origine de tout « suicide » apparent.

Ces messages, dont un révélant une « foutu » tatouage sur sa personne, ont été republiés par de nombreux supporters depuis la mort de l’entrepreneur. De nouvelles spéculations ont été alimentées sur les réseaux sociaux par de tels messages, et un mystérieux Q – probablement une référence au mouvement QAnon – a été publié sur son Instagram peu de temps avant sa mort.

Je suis content ici. J’ai des amis. La nourriture est bonne. Tout est bien. Sachez que si je me pends, à la Epstein, ce ne sera pas de ma faute. – John McAfee (@officialmcafee) 15 octobre 2020

Un extrait d’une interview de 2019 avec McAfee a commencé à circuler vendredi après avoir été partagé par le journaliste Glenn Greenwald. Dans ce document, McAfee dit que tout suicide dans son avenir serait faux et il a insisté sur le fait qu’il avait un « l’interrupteur de l’homme mort » cela inclurait la divulgation de documents sensibles non identifiés.

Extrait d’interview intéressant avec John McAfee du 27 juillet 2019, avec la défunte République 71, où il souligne que tout suicide serait faux, et décrit un « interrupteur d’homme mort » qu’il a créé pour assurer la publication de documents sensibles et un base de données à sa mort : pic.twitter.com/IAPKAkvQJj – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 25 juin 2021

Les autorités ont déclaré que l’autopsie de McAfee pourrait prendre « jours ou semaines ». L’avocat du défunt entrepreneur, Javier Villalba, a déclaré qu’une deuxième autopsie indépendante avait déjà été demandée.

