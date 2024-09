La veuve de Hugh Hefner, Crystal, brise le silence sur sa nouvelle histoire d’amour avec James Ward

Crystal Hefner a parlé de sa nouvelle relation avec son petit ami James Ward, affirmant qu’elle se sentait « vue et entendue » après son mariage « émotionnellement abusif » avec Huge Hefner.

La veuve du fondateur de Playboy s’est extasiée sur son nouveau petit ami dans une interview avec Personnes magazine le mercredi.

« Avec James, mes sentiments sont valorisés, validés », a déclaré Crystal. « Je suis vue et entendue. Je nourris le vrai moi, mon esprit aventurier, mon enfant intérieur. »

« J’ai l’impression d’être devenue la personne dont j’avais toujours eu besoin en grandissant. Je me sens acceptée et plus moi-même que jamais auparavant », a-t-elle expliqué.

La nouvelle relation de Crystal survient après qu’elle ait partagé des détails intimes sur son mariage « abusif » avec feu Huge.

« Dans la façon dont il m’a traité, je me suis dit : OK, ce type ne peut pas vraiment être amoureux de moi », a-t-elle déclaré. E! News à ce moment-là.

« C’était une situation émotionnellement abusive. C’était très restrictif. Je n’ai pas réalisé à quel point c’était grave jusqu’à ce que je m’en sois éloigné pendant un certain temps », a ajouté la femme de 38 ans à propos de leur mariage.

Pour ceux qui ne le sauraient pas, le mannequin et actrice basé à Los Angeles a été marié à Hugh pendant cinq ans avant son décès en 2017.