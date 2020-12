Walter F. Roche Jr.

La veuve de Glen Campbell affirme que les frais juridiques engagés dans la succession de son défunt mari sont justifiés et nécessaires pour préserver et protéger les biens les plus précieux de la succession, le nom, la ressemblance, l’image et les redevances de Campbell.

Dans un dossier de sept pages devant la cour des successions de Davidson, les avocats de Kimberly Campbell ont déclaré que les demandes de l’une des filles du défunt chanteur avaient empêché la succession de distribuer ces actifs à une fiducie familiale.

Le dépôt était en réponse rapide à une requête de Debby Campbell-Cloyd dans laquelle elle remettait en question les frais juridiques totalisant 211 533 $ engagés par la succession avec GT Law (Greenberg Traurig). Campbell-Cloyd a demandé au tribunal une audience distincte ou un examen spécial des frais juridiques.

Dans la réponse, Carolyn Schott, l’avocate représentant Kimberly Campbell, a déclaré que les frais étaient justifiés en raison de la nature complexe de la tâche consistant à évaluer et à protéger les actifs du chanteur décédé.

Campbell est décédé en 2017 à la suite d’une longue bataille contre la maladie d’Alzheimer. Le différend sur les frais juridiques n’est que la dernière d’une série de batailles juridiques concernant la succession du chanteur. Trois autres frères et sœurs ont contesté le testament déposé dans l’affaire, mais ont finalement retiré leurs objections.

Dans son dossier, Kimberly Campbell a contesté la nécessité d’une audience spéciale sur les frais juridiques et a affirmé que le juge disposait déjà de suffisamment d’informations pour donner suite à la demande dans le cadre du processus régulier.

Citant une relation entre son défunt mari et le cabinet d’avocats s’étalant sur plus de 50 ans, le dossier indique que le travail de GT Law a permis de préserver et de maintenir un flux de revenus vers la succession.

Dans son dossier, Debby Campbell-Cloyd a cité le fait qu’un avocat de GT Law recevait des honoraires au taux «excessif» de 1 050 $ l’heure, mais Kimberly Campbell a rétorqué que les honoraires étaient raisonnables compte tenu de la familiarité de l’entreprise avec les questions de succession.

« Tout simplement, il faudrait des années pour reproduire les antécédents de GT Law et sa familiarité avec les actifs de propriété intellectuelle du domaine », conclut le dossier de Kimberly Campbell.

