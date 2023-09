La veuve de George Jones admet que la star de la musique country a dû affronter la mort pour se débarrasser de sa dépendance paralysante à la cocaïne et à l’alcool

George Jones a failli perdre la vie pour enfin devenir sobre après des années de lutte contre une dépendance paralysante.

C’était en 1999 et le chanteur de musique country conduisait tout en parlant à sa belle-fille au téléphone à Nashville. Il a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté de plein fouet un pont en béton. L’avant de sa voiture ressemblait à « un accordéon froissé ».

Jones, qui ne portait pas de ceinture de sécurité, fut projeté en avant sous le volant et le tableau de bord. Il a fallu plus de deux heures aux secours pour extraire son corps meurtri, qui ressemblait à « une caricature grotesque de lui-même ».

« Ils ont dû le sortir avec les mâchoires de la vie », a déclaré Nancy Jones, la quatrième épouse de Jones, à Fox News Digital. « Il est mort deux fois dans l’hélicoptère alors qu’il se rendait à l’hôpital. Oh, c’était horrible. Je me souviens que le médecin m’a fait asseoir et m’a dit : ‘Il ne s’en sortira pas.' »

« Mais ce n’était toujours pas son heure », a-t-elle ajouté.

Jones a survécu et a vécu encore 14 ans. Il est décédé en 2013 à l’âge de 81 ans. Dix ans après son décès, la veuve de la star revient sur leur mariage dans un nouveau mémoire, « Je joue à Possum », qui détaille ses combats avant de trouver le salut dans la foi et la sobriété.

« Je voulais juste que la vérité soit révélée », a-t-elle déclaré. « C’est la vérité sur George Jones et ma vie avec lui… Et je n’ai rien édulcoré. Il avait beaucoup de démons et il les combattait si durement, mais ils gagnaient… Et Dieu lui a donné une autre chance. »

Jones avait un poumon perforé, du sang dans la poitrine, une rupture du foie et ses jambes étaient gravement mutilées. Selon le livre de Nancy, la police a confirmé plus tard qu’un contenant ouvert de vodka avait été trouvé sous le siège avant. Nancy gardait espoir que son mari survivrait – ce n’était pas la première fois qu’il tentait le destin.

« Qu’est-ce qui m’a poussé à rester ? J’ai vu un homme bien », a réfléchi Nancy à propos de son union de plusieurs décennies avec Jones. « Et George n’était pas fou. C’était l’homme le plus adorable, le plus agréable et le plus drôle – et puis c’était une personne complètement différente. Et j’ai travaillé si dur pour faire sortir cet homme bon de là, pas cette personne méchante qui était là-dedans. Et si j’étais parti, George serait mort il y a de nombreuses années. »

Une longue convalescence attendait Jones. Selon Nancy, il a juré à Dieu : « Si vous me laissez m’en remettre, je ne boirai plus jamais. Je ne fumerai plus jamais et je serai le mari parfait. »

Nancy a dit que cette fois, elle le croyait. Et Jones a tenu sa promesse.

« C’était la dernière fois que George prenait une cigarette ou un verre », s’est-elle vantée. « Et c’était un mari parfait. Il avait changé. »

Le chemin vers la sobriété était loin d’être facile pour Jones. Au cours de sa vie, il a lutté contre une dépendance débilitante à l’alcool et à la cocaïne. Au cours des années 60 et 70, il a gagné le surnom de « No Show Jones » pour s’être régulièrement tellement saoulé qu’il ne se présentait pas à ses concerts ou refusait tout simplement de se produire. À un moment donné, Jones avait 200 poursuites en cours contre lui en raison de spectacles manqués, a rapporté Forbes.

« Je ne savais même pas ce qu’était la cocaïne », a admis Nancy. « Je n’oublierai jamais la première fois qu’il a sorti de la cocaïne. Je me suis juste dit : ‘Pourquoi met-il ça dans son nez ?’ Et je n’agissais pas bêtement, j’étais si innocent. Il s’est énervé et m’a giflé, pensant que je me moquais de lui… c’était ma première introduction à la cocaïne.

Dans le livre, Nancy a allégué que la dépendance de Jones était si grave qu’il était parfois violent physiquement.

« George n’était pas un ivrogne amical », a déclaré Nancy. « C’était un méchant ivrogne… Cela l’a juste changé. Mais c’étaient des démons, pas George Jones. Même quand George était si méchant, il avait une voix différente. C’était une voix très effrayante et grave. Ce n’était pas comme s’il parlait. » J’ai dû apprendre très vite… Et ça m’a fait mal. Dieu sait que j’ai beaucoup pleuré en écrivant ce livre. Je n’étais pas assis à manger des chocolats. Quand il a commencé à boire et à se droguer ensemble, les choses ont rapidement tourné au sud. «

Nancy a dit qu’elle n’était pas restée pour l’argent. Il n’y en avait pas.

« Le seul revenu aurait été si George était sur scène, mais la moitié du temps, il ne faisait même pas de spectacles », a-t-elle expliqué. « Il n’était pas présent… Et les poursuites ont juste afflué. Je me souviens que j’appelais les promoteurs pour essayer de le réserver pour un concert, et ils me disaient : ‘Non, nous ne faisons pas confiance à George.’… Je » J’ai dû me lier d’amitié avec les promoteurs et m’assurer qu’il se présentait à ses spectacles. C’est ainsi que nous nous sommes débarrassés de tous ces procès. «

« J’avais l’habitude de m’asseoir là et de demander : « Comment allons-nous allumer l’électricité ? Comment allons-nous payer la facture d’eau ? » », se souvient-elle. « Personne ne croirait jamais que le grand George Jones n’était pas capable de payer ses factures. »

Dans son livre, Nancy écrit qu’il y avait des moments où elle devait chasser les trafiquants de drogue de sa propriété, leur criant de rester loin de son mari.

« J’avais peur tous les jours », a déclaré Nancy. « J’avais peur pour ma vie, celle de ma fille et j’avais peur pour la vie de George. »

Jones a essayé à plusieurs reprises de changer sa vie. Nancy se souvient de la façon dont il suppliait : « Je ne peux pas continuer comme ça. »

« Les médias ont rapporté à plusieurs reprises que George avait arrêté de boire », a-t-elle déclaré. « Eh bien, c’était vrai dans une certaine mesure. Il avait arrêté de boire du Jack Daniel’s. Mais cela ne voulait pas du tout dire qu’il avait arrêté de boire. Il a continué à boire après ça. »

« Il avait ces toutes petites bouteilles de vodka partout – dans ses bottes, dans la poche de son manteau, partout dans le placard, dans sa voiture », a-t-elle poursuivi. « C’était un voyage juste pour les retrouver tous. Et il y avait des moments où je pensais qu’il avait arrêté de boire. Mais il l’était toujours. Et quand les fans lui rendaient visite, ils lui apportaient plus d’alcool. »

Nancy a été reconnue pour avoir aidé Jones à devenir sobre. Elle a dit qu’il était essentiel de ne pas abandonner.

« Est-ce que j’aurais pu m’en aller ? Bien sûr, plusieurs fois », a-t-elle déclaré. « Mais je savais qu’il voulait guérir, et il ne pouvait pas le faire seul. Vous devez avoir quelqu’un qui croit en vous, peu importe à quel point c’est difficile, et qui reste à ses côtés. Et c’est ce que j’ai fait. Vous je ne peux pas abandonner. »

La sobriété était « une bénédiction », une bénédiction pour laquelle le couple était toujours reconnaissant.

« Il est devenu un peu un prédicateur », rigole-t-elle. « Il parlait aux gens de la façon dont il avait changé sa vie et les encourageait à arrêter de boire et de fumer. Il disait : ‘Si je pouvais le faire, vous le pouvez aussi.’… Ce côté spirituel de George est mon souvenir préféré de lui. … Les gens lui ont donné le surnom de Velcro parce qu’il était toujours coincé avec moi. Il n’allait jamais nulle part sans moi. Nous étions toujours ensemble.

Nancy a insisté sur le fait qu’elle ne s’est jamais retrouvée dans l’ombre de Tammy Wynette, l’ex-femme de Jones et autre star de la musique country.

« Je n’ai jamais été jalouse de Tammy », a-t-elle déclaré. « Je pensais que c’était une femme merveilleuse. Je m’entendais très bien avec elle. »

Aujourd’hui, Nancy est déterminée à perpétuer l’héritage de son défunt mari. Le 17 octobre, il y aura une projection de « Still Playin’ Possum », un concert hommage à des stars mettant en vedette Brad Paisley, Tanya Tucker, Dierks Bentley et Travis Tritt, entre autres.

Nancy espère que ses luttes continueront à donner aux gens l’espoir qu’il n’est jamais trop tard pour changer.

« Je veux que les gens se souviennent de qui était George, de ce qu’il a vécu et comment il a surmonté tout cela », a-t-elle déclaré. « Je fais de mon mieux, même si ça fait parfois mal de dire la vérité. Mais il était temps. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.