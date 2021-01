La veuve de Chadwick Boseman a rendu un hommage émouvant à la «personne la plus honnête», en retenant ses larmes alors que l’acteur était honoré à titre posthume lors d’une cérémonie de remise de prix.

Étoile de la panthère noire Boseman décédé en août à l’âge de 43 ans après avoir souffert d’un cancer du côlon pendant quatre ans, gardant sa maladie privée.

Sa performance dans son dernier rôle, jouant un trompettiste ambitieux dans Black Bottom de Ma Rainey aux côtés du lauréat d’un Oscar Viola Davis, a été honoré aux Gotham Awards lundi soir.

Image:

Boseman a été honoré pour sa dernière performance à l’écran dans Black Bottom de Ma Rainey. Pic: Netflix



Nomadland, qui met en vedette Frances McDormand, une autre ancienne lauréate d’un Oscar, en tant que femme d’âge moyen voyageant à travers l’Ouest américain, a été nommée meilleur long métrage et a également remporté le prix du public.

Les Gotham Awards, organisés par l’Independent Filmmakers Project (IFP), sont considérés comme un indicateur fiable des Oscars.

Acceptant l’hommage de l’acteur à Boseman, sa femme, Simone Ledward Boseman, l’a décrit comme « la personne la plus honnête que j’aie jamais rencontrée ».

Elle a déclaré: «Il ne s’est pas contenté de dire la vérité, il l’a activement recherchée en lui-même, dans ceux qui l’entouraient et dans l’instant.

En savoir plus sur Chadwick Boseman

«La vérité peut être une chose très facile à éviter pour soi-même, mais si l’on ne vit pas dans la vérité, alors il est impossible de vivre en accord avec un dessein divin pour votre vie.

«Et c’est ainsi qu’il a vécu sa vie, jour après jour, imparfaite mais déterminée. Ce faisant, il a pu se donner pleinement à chaque instant, être totalement présent dans sa propre vie et dans la vie des les gens qu’il est devenu.

« Il a eu la chance de vivre de nombreuses vies au sein de sa concentration. »

Image:

L’acteur était surtout connu pour avoir joué dans Black Panther. Pic: Marvel / Disney / Kobal / Shutterstock



Elle a dit que c’était un honneur de recevoir le prix au nom de son mari, le décrivant comme « une reconnaissance non seulement de son travail profond mais de son impact sur cette industrie et ce monde ».

« Chad, merci. Je t’aime, je suis si fière de toi. Continue de nous faire la lumière », a-t-elle ajouté.

Se déroulant généralement avec une cérémonie glamour à New York, la cérémonie des Gotham Awards s’est appuyée cette année sur un mélange d’éléments vivants et virtuels.

La star britannique Riz Ahmed a été nommée meilleur acteur pour son interprétation d’un batteur devenu sourd dans The Sound Of Metal, tandis que la meilleure actrice est allée à Nicole Beharie pour son rôle de mère célibataire et ancienne reine du concours de beauté dans Miss Juneteenth.

Une autre star britannique, Kingsley Ben-Adir, a remporté le prix de l’acteur révolutionnaire pour son interprétation de Malcolm X dans One Night In Miami, tandis que dans les catégories télévisées, I May Destroy You de Michaela Coel a été nommée série révolutionnaire (format court), tandis que le La catégorie format long a été remportée par Watchmen.

L’actrice Davis Black Bottom de Ma Rainey et le cinéaste britannique Sir Steve McQueen ont également reçu des prix.