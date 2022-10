La veuve de Bob Saget révèle ce qui lui manque le plus chez l’humoriste : “Mon bouclier est parti”

La veuve de Bob Saget, Kelly Rizzo, a réfléchi à son mariage avec le défunt comédien et à ce qu’elle prévoit de faire pour le prochain anniversaire de mariage du couple.

Rizzo, 43 ans, était marié à Saget près de quatre ans avant sa mort en janvier 2022 d’une blessure à la tête à l’âge de 65 ans. L’ancienne star de “Full House” laisse dans le deuil trois enfants d’un précédent mariage avec Sherri Kramer.

“Je veux tout dire, mais juste sa protection”, a déclaré Rizzo à Entertainment Tonight lorsqu’on lui a demandé ce qui lui manquait le plus chez Saget. “Je me sentais plus en sécurité avec Bob dans le monde, parce qu’il prenait tellement soin de tout le monde. Il était un tel protecteur et un gardien. Il vous faisait juste vous sentir tellement en sécurité. Il s’occupait de tout. Il s’occupait de tout.

“Avec lui, je me sentais tellement en sécurité, et c’est presque comme si mon bouclier avait disparu”, a-t-elle ajouté. “Mais, en même temps, vous apprenez à faire certaines de ces choses vous-même, et vous vous sentez alors [that] il m’a appris tellement de choses que maintenant j’apporte avec moi. C’est une façon de le garder en quelque sorte. »

Moins d’un an après la mort de son mari, Rizzo note que le chagrin “arrive par vagues”, certains jours étant meilleurs que d’autres. “Je vais passer une bonne journée, puis j’aurai trois jours horribles, puis j’aurai quelques bons jours”, a-t-elle déclaré.

Saget était un membre de longue date du conseil d’administration de la Scleroderma Research Foundation, et Rizzo prévoit de soutenir l’organisation à but non lucratif pour aider à maintenir l’héritage de Saget en vie.

“C’était le travail de sa vie. En dehors de sa famille, la chose la plus importante pour lui était cette fondation. La sclérodermie est la maladie qui a coûté la vie à sa sœur au début des années 90, et il a vraiment consacré sa vie à essayer de trouver un remède contre ça », a déclaré Rizzo.

“Ils ont fait tellement de progrès grâce à ses efforts. Avoir même un petit rôle dans la poursuite de ce qu’il a fait pour la fondation me donne juste l’impression : ‘OK, il en serait fier. Il serait heureux que Je fais ça.'”

Rizzo prévoit de célébrer l’anniversaire de mariage du couple avec du champagne et du caviar, la tradition d’anniversaire préférée de Saget.

“Et je sais que s’il était ici, nous ferions la fête en ayant du caviar et du champagne, ce qui était – ça sonne un peu bougie, mais c’était son préféré”, a-t-elle déclaré à ET.