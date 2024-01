La veste Taylor Swift incite Kristin Juszczyk à recevoir de nombreux appels

Kristin Juszczyk a veillé à ce que Taylor Swift ne se démode jamais, même dans un jeu historiquement froid.

L’épouse de 49ers de San Francisco arrière Kyle Juszczyk a créé une veste personnalisée pour l’icône de la musique avec le maillot n°87 de Travis Kelce pour le Chefs de Kansas City‘ match joker contre le Dauphins de Miami Samedi.

C’était la dernière des créations de Juszczyk, qu’elle réalise pour elle-même et pour d’autres, dont Simone Biles, mariée à Packers de Green Bay le demi défensif Jonathan Owens. Ce week-end, elle a également confectionné une veste sur mesure pour Patrick Mahomes épouse, Brittany, et un Aidan Hutchinson veste que la star de cinéma Taylor Lautner portera dimanche pour le Lions de Détroit‘ jeu de joker contre le Rams de Los Angeles.

“Tout le monde a ces maillots, mais il fait froid pendant la plupart de ces matchs, surtout quand on arrive en séries éliminatoires, alors ils le couvrent avec des vestes”, Juszczyk a déclaré à la station d’information de la Bay Area KRON 4. “Alors je me demande, OK, comment puis-je réinventer le maillot et faire en sorte que les gens puissent représenter leur joueur préféré par temps froid.”

Kyle Juszczyk s’est assuré que Kristin soit reconnue pour son travail. Il a commenté de nombreuses publications sur les réseaux sociaux à propos de la veste, qui sont devenues virales, comme tout ce que porte la superstar de la pop.

“Je me suis dit : ‘Allez, nous devons faire savoir à ces gens que c’était Kristin'” il a dit au San Francisco Chronicle, notant qu’ils ont découvert que Swift portait la veste avec tout le monde lors de sa diffusion à la télévision. “Je suis tellement fière d’elle. Elle est extrêmement talentueuse et les choses qu’elle publie sont uniques en leur genre. Je veux donc m’assurer qu’elle reçoive le mérite.”

Au lendemain de ce moment viral, le joueur All-Pro a déclaré que le téléphone de sa femme sonnait.

“Toutes les entreprises et tous les médias l’ont contactée”, a déclaré Kyle. “Elle a toutes les options sur la table en ce moment et fait des allers-retours avec quelques entreprises. De bonnes choses vont en découler. Elle fait un très bon travail de gestion.”

À la manière typique de Swiftie, les fans ont afflué vers les réseaux sociaux de Kristin. Agence de marketing Bconnu signalé qu’elle a gagné 400 000 abonnés sur Instagram, plus que n’importe quel joueur de la NFL au cours de la période de quatre jours.

“C’est fou”, dit Kyle. “C’est fou à quel point une personne est puissante.”

Pour Kristin, le travail est une récompense en soi.

“J’ai définitivement ces moments où j’ai envie de me cogner la tête contre le mur et les choses ne vont pas bien, et je fais des erreurs”, a-t-elle déclaré. “Mais quand vous avez le produit final entre vos mains, vous vous dites : ‘Oh, ça vaut vraiment le coup.'”