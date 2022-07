La veste lunaire de 1969 de Buzz Aldrin devient l’artefact américain le plus précieux aux enchères après avoir été vendue pour 2,3 millions de livres sterling | Nouvelles américaines

La veste portée par Buzz Aldrin lors de sa première mission sur la lune en 1969 a été vendue pour plus de 2 millions de livres sterling, devenant ainsi l’artefact américain le plus précieux jamais vendu aux enchères.

Afficher l’étiquette de nom d’Aldrin sur le sein gauche au-dessus du Apollo 11 emblème de la mission, la veste est faite d’un matériau résistant au feu connu sous le nom de tissu Beta.

L’article a été vendu par Sotheby’s à New York dans le cadre d’une vente d’exploration spatiale à partir de laquelle les articles ont atteint un total de 8,2 millions de dollars (6,8 millions de livres sterling).

Sotheby’s a déclaré Buzz Aldrin : American Icon était “la collection d’exploration spatiale la plus importante à être commercialisée” et l’homme de 92 ans avait “soigneusement conservé les matériaux depuis sa mission”.

La veste d’Aldrin s’est vendue 2 772 500 $ (2 303 254 £) et a été achetée par un enchérisseur anonyme, qui a participé à la vente aux enchères par téléphone.

Selon Sotheby’s, le tissu Beta utilisé pour fabriquer la veste d’Aldrin avait été inclus dans des combinaisons spatiales en réponse à l’incendie qui a tué trois astronautes à bord d’Apollo 1 en 1967.

Parmi les autres prix notables obtenus lors de la vente de 69 objets personnels, citons le plan de vol récapitulatif d’Apollo 11 contenant un enregistrement complet de l’ensemble de la mission Apollo 11, du lancement au splashdown.

Le livret de neuf pages contient la chronologie complète de la mission, y compris les descriptions de l’atterrissage du module lunaire, l’EVA de la surface lunaire (moonwalk) et le décollage de la lune.

Il s’est vendu pour un total de 819 000 $ (680 384 £), soit plus de cinq fois son estimation haute de prévente.

Cassandra Hatton, responsable mondiale de la science et de la culture populaire chez Sotheby’s, a déclaré : “Le résultat d’aujourd’hui témoigne de la carrière légendaire de Buzz Aldrin et de son dévouement de toute une vie à l’exploration et à la compréhension de l’univers.

“Ce fut un privilège de travailler aux côtés de Buzz pour mettre sur le marché des objets aussi prestigieux pour la première fois, et le résultat record d’aujourd’hui prouve l’importance continue et éternelle de la mission Apollo 11, quelque 53 ans depuis que l’homme a marché pour la première fois sur la lune. .”

Aldrin et Neil Armstrong sont devenus les premiers astronautes à marcher sur la lune le 20 juillet 1969.