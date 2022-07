La veste “king of the north” d’Andy Burnham devient une pièce de musée

C’était la veste portée par Andy Burnham lorsqu’il a prononcé son désormais célèbre discours impromptu accusant le gouvernement de “jouer au poker avec la vie des gens” sur les restrictions liées aux coronavirus. Mercredi, ce manteau bleu marine est devenu une pièce de musée.

L’article – arboré par le maire du Grand Manchester alors qu’il a déclaré aux journalistes que sa région était placée dans un nouveau verrouillage de Covid-19 contre sa volonté – doit être exposé au People’s History Museum de la ville.

Le centre l’a demandé après que le discours de M. Burnham d’octobre 2020 est devenu viral et a conduit à l’attribution d’un nouveau titre au pilier travailliste : King of the North.

“En tant que musée, nous savions qu’il était important de collecter l’histoire politique de Covid pour les générations futures”, a déclaré Sam Jenkins, responsable des collections au centre. «Nous avons obtenu une copie du discours de ce jour-là, mais nous avons également estimé que la veste était une excellente représentation visuelle de l’évolution de la situation cet automne et de la scission entre Westminster et les régions.

“Cela a frappé les gens car c’est une veste très classe ouvrière et elle semble authentique [on Mr Burnham]et c’était en contraste frappant avec les costumes portés lors de ces briefings de Westminster.

Le vêtement rejoint d’autres articles de mode politique au musée, dédié à la démocratie et au radicalisme. Il s’agit notamment de la soi-disant veste d’âne de Michael Foot – un article en tweed porté lors d’un jour du Souvenir en 1981 – et de la veste en cuir portée par le vétéran de la campagne Harry Elliot Lesley Smith.

“Les vêtements sont importants”, a déclaré Jenkins. “Dans les années à venir – 2050, 2100 – ils donneront une idée de l’âge.”

Le manteau porté par M. Burnham a été acheté lors des ventes du lendemain de Noël 2012 à House of Fraser à Manchester, a-t-il déclaré.

Il ne l’a porté que le jour du discours après que sa femme Marie lui ait dit de ne pas mettre une cagoule North Face préférée parce qu’il la portait si souvent.

Pourtant, les chicaneurs pourraient soutenir que, si le vêtement est devenu le symbole d’un moment de l’histoire du Grand Manchester, ce n’était probablement même pas le meilleur manteau à huis clos ce jour-là. Cela appartenait peut-être à Sean Fielding, alors chef du conseil d’Oldham, qui se tenait solennellement à l’arrière-plan, arborant un numéro jusqu’aux genoux. Il n’y a, pour l’instant, a déclaré Jenkins, aucun projet de demander cela pour le musée.