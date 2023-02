La veste de Gauri Khan reste coincée sur un poteau en bambou, le moment gênant de Mme SRK avec des amis laisse les internautes perplexes

L’épouse de Shah Rukh Khan, Gauri Khan, a récemment été capturée à Mumbai avec ses amis. L’expert en intérieur et producteur a été aperçu portant Gauri Khan portait une robe imprimée jusqu’aux genoux, stylisée avec une veste en jean et des chaussures plates assorties. Alors qu’elle marchait sur la route, sa veste s’est coincée dans un pilier en bois, et cela a conduit à un moment gênant qui a fait rire ses amis.

Même Gauri en a ri et a continué à marcher vers sa voiture. Dès que la vidéo a été diffusée, les internautes ont eu des réactions mitigées. Viral Bhayani a partagé le “moment gênant” sur sa page Instagram et l’a sous-titré “#gaurikhan aree atak gaya”.

Voici le poste







Comme nous l’avons mentionné précédemment, la vidéo a reçu des réponses mitigées de la part des internautes. Quelques utilisateurs ont trouvé “inutile” de le publier comme une nouvelle. “Yrrr tum log to aaise react kar rhe PTA nhi Kya Hua normal h ye to hum logo ke sath to Daily ka h vo celebrity h to ek dum se choqué ho gye (C’est très normal. Juste parce que c’est arrivé avec une célébrité, donc vous êtes choqué)”, a écrit un utilisateur. Un autre utilisateur a ajouté: “Est-ce que chiz ko bhi itna est un problème bnate he media Wale ye bhi hmari trh insaan hi he bus inke shok unche he kyuki inki paas Paisa jyada he ..or kuch nhi (les médias font un problème avec une si petite chose . Même les célébrités sont comme nous. La seule différence est qu’elles sont plus riches que nous).

Le mari de Gauri, SRK est actuellement occupé à établir de nouveaux records au box-office. Son dernier acteur Pathaan a franchi la barre des 600 crores de roupies au box-office mondial. Pathaan, qui met en vedette Shah Rukh Khan dans le rôle principal, a battu tous les records pour les collections du jour d’ouverture, du week-end et de la semaine dans le cinéma hindi. En seulement huit jours depuis sa sortie, le film a rapporté Rs 668 crore dans le monde, dont Rs 348 crore net rien qu’en Inde. Cela fait du réalisateur Siddharth Anand le film hindi le plus rentable après la pandémie et le film le plus rentable de la franchise YRF Spy Universe.