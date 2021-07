La version Samsung Exynos 850 du Galaxy A12 serait en route

Dans un rapport de DealNTech, une nouvelle variante du Samsung Galaxy A12 devrait arriver avec le numéro de modèle SM-A127F. Cette nouvelle variante serait alimentée par le propre Exynos 850 de Samsung avec huit cœurs construits sur le processus 8 nm.

Samsung Galaxy A12 (2020)

Bien qu’il y ait eu des rapports précédents sur un Samsung Galaxy A12s en passant par la certification Bluetooth, il a été signalé que cet appareil particulier pourrait être simplement appelé A12. À ce stade, il existe deux sources contradictoires concernant le nom réel du SM-A127F.

Mis à part le chipset octa-core (4×2,0 GHz Cortex A55 + 4×2,0 GHz Cortex A55), toutes les autres spécifications resteraient les mêmes.

Le Galaxy A12 (revue ici) dispose d’un écran Infinity-V HD de 6,5 pouces, d’une batterie de 5 000 mAh et d’une prise en charge de la charge rapide de 15 W. Il y a aussi une configuration à quatre caméras à l’arrière composée d’un principal 48MP + 5MP + 2MP + 2MP. Les options de stockage incluent 32 Go, 64 Go et 128 Go associés à 3 Go ou 4 Go de RAM.

