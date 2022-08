La version russe de Starbucks rouvre avec un nouveau nom et un nouveau logo

Lors d’un lancement bondé dans le centre de Moscou, le rappeur Timati a présenté la nouvelle marque, dont le logo présente l’image d’une femme avec une étoile au-dessus de la tête, aux côtés du copropriétaire et restaurateur Anton Pinskiy, avant l’ouverture des magasins vendredi.

interdit d’utiliser le Starbuck ( SBUX ) logo, Timati a déclaré qu’ils avaient cherché à trouver une certaine continuité, à savoir la forme circulaire et le “genre féminin”, qui, selon lui, contrastaient joliment avec la “couleur masculine” marron ressemblant à un cigare dans le nouveau logo.

“Les perceptions des gens peuvent être différentes”, a déclaré Pinskiy. “Mais si vous comparez, alors à part le cercle, vous ne trouverez rien en commun.”

Starbucks a refusé de commenter la similitude du logo et du nom, mais a fait référence à une déclaration antérieure dans laquelle il indiquait que la société avait pris la décision de se retirer et n’avait plus de présence de marque sur le marché russe.