La version risquée de Kendall Jenner comprend un haut tube filandreux qui dévoile les seins

Kendall Jenner et Hailey Bieber sont meilleures amies depuis plus d’une décennie, alors lorsque Bieber a organisé une fête pour sa ligne de soins de la peau Rhode, Jenner était évidemment présente. Puisqu’il s’agissait d’une soirée Bieber, le code vestimentaire était évidemment « avoir l’air cool » – et Jenner s’est livré dans un haut tube à lanières et découpé qui défie les lois de la physique. (Bieber l’a également réussi avec un moment de costume complet.)

Kendall Jenner, qui était présente avec sa petite sœur Kylie, a choisi la voie risquée et a enfilé un haut tube noir qui était en réalité plus de simples bandes de tissu qu’une véritable chemise. Le haut était fait de tissu noir de différentes largeurs, avec beaucoup d’espace pour que sa peau puisse voir. Comment est-il resté en place toute la nuit ? Nous avons le sentiment qu’un ruban adhésif placé stratégiquement a été utilisé pour empêcher les sangles de migrer lors de ses mouvements. (Vous pouvez voir le look dans la vidéo ci-dessous.)

La chemise se terminait à mi-ventre et Jenner l’associait à un simple pantalon noir taille haute avec ceinture, des lunettes de soleil, un sac noir et un sac shopping dans le gris emblématique de Rhode. (Y avait-il des cadeaux de fête ? Jaloux !) La chemise présente une similitude frappante avec la robe Schiaparelli noire tout aussi à bretelles que Jenner portait au gala du musée de l’Académie, avec des bretelles surréalistes tranchées sur le corsage – qui vient d’atteindre 100.