Alors que les fans doivent encore attendre la nouvelle saison de « Money Heist », Shilpa Shetty et son mari Raj Kundra sont venus avec une version pendjabi de la série.

Raj Kundra a confié le rôle de Tokyo à sa femme Shilpa et il joue lui-même Le Professeur. Dans son dernier post Instagram, Raj nous a donné un petit aperçu de la version pendjabi de l’émission.

Cependant, il l’a fait avec une torsion. Raj a utilisé l’application virale Face Swap et a remplacé Tokyo par Shilpa Shetty et lui-même par Le professeur dans une scène de la saison précédente de l’émission qui avait à l’origine les acteurs Úrsula Corberó et Álvaro Morte discutant du nombre de relations que ce dernier avait eues.

Pendant que les personnages ont une conversation intense, ils parlent en pendjabi. Shilpa Shetty dans l’avatar de Tokyo demande que s’il est facile d’identifier une femme mariée avec un mangalsutra, comment identifier un homme marié. À quoi Raj, en tant que professeur, répond qu’il est facile de repérer un homme marié, il serait généralement triste et bouleversé.

Shilpa Shetty et Raj Kundra publient souvent des vidéos hilarantes sur leurs comptes de réseaux sociaux. Lundi, Shilpa a partagé une vidéo sur Instagram de sa séance de yoga. L’acteur a déclaré qu’elle pratique le Parsva Sukhasana car il aide à soulager le stress et l’anxiété refoulés.

La dernière saison de « Money Heist » sera publiée en deux parties, le premier volume sortant le 3 septembre et le deuxième le 3 décembre.