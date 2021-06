New Delhi: Raj Kundra, le mari de l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty, s’est récemment rendu sur Instagram pour partager une interprétation hilarante en pendjabi d’une scène de la populaire émission « Money Heist » qui vous fera vous rouler par terre de rire !

À l’aide d’une application d’échange de visage, il a superposé le visage de Shilpa au personnage de Tokyo et au sien avec The Professor. Dans la vidéo, elle dit qu’il est facile d’identifier une femme mariée à cause de son mangalsutra, mais demande : « comment identifiez-vous un homme marié ? ». À cela, il donne une réponse effrontée, en disant: « En voyant la tristesse sur son visage. »

Raj a sous-titré la vidéo hilarante en disant: « Enfin un couple pendjabi dans Money Heist !! Woohoo Bella Ciao, le dialogue pendjabi se traduit par : elle – quand une femme indienne est mariée, vous savez par son mangalsutra comment savez-vous quand un homme indien est marié ? Il – En voyant le chagrin sur son visage »

Découvrez la vidéo hilarante:

Raj Kundra et Shilpa Shetty se sont mariés en 2009 et ont eu leur premier enfant, leur fils Viaan, en 2012. En 2020, ils ont eu leur fille Samisha via une maternité de substitution.

Côté travail, Shilpa fera son retour sur le grand écran presque après une décennie. Elle sera bientôt vue dans le deuxième volet de la comédie populaire « Hungama », aux côtés de Paresh Rawal. En dehors de cela, elle a également Nikamma de Sabbir Khan dans le pipeline.