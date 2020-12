Plus tôt dans la journée, Oppo a finalement officialisé le Reno5 Pro + 5G, et vous avez peut-être pensé que ce serait le dernier membre de la nouvelle famille de milieu de gamme – mais non. Il s’avère qu’un Reno5 4G arrive également sur les marchés mondiaux, et celui-ci a été détaillé pour la première fois plus tôt ce mois-ci.

Maintenant, une chaîne YouTube indonésienne doit gérer l’appareil pour une vidéo, et la voici.

Dans le même temps, d’une autre source vient encore une autre confirmation des spécifications du téléphone. Le Reno5 4G sera alimenté par le chipset Snapdragon 720G, et il disposera d’un écran tactile AMOLED 6,4 « FHD + 90Hz avec un capteur d’empreintes digitales intégré, une configuration de caméra arrière quadruple (64 MP principal + 8 MP de large + 2 MP de profondeur + 2 MP macro), un vivaneau selfie de 44 MP à l’intérieur du perforateur à gauche de l’écran, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 4310 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 50 W.

Il fonctionnera sous Android 11 avec ColorOS 11.1 en haut, il pèse 171g et sera disponible en Starry Black et Fantasy White. On ne sait toujours pas exactement quand ce modèle doit devenir officiel, alors attendez et nous vous tiendrons au courant le moment venu.

La source