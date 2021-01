Un cadre de Xiaomi a rassuré les fans sur le fait que le Xiaomi Mi 11 sera bientôt disponible dans le monde entier. Les rumeurs font état d’un lancement en février et le téléphone a maintenant le feu vert de la FCC, qui a publié ses documents de certification.

L’agence a reçu plusieurs unités, chacune avec des configurations de mémoire différentes – 6/128 Go, 8/128 Go et 8/256 Go. Cela suggère que la version mondiale manquera l’option de 12 Go de RAM.







Documents FCC listant les unités Xiaomi Mi 11 utilisées pour les tests et leurs configurations de mémoire

Le Mi 11 est un téléphone double SIM sans emplacement pour carte microSD. La FCC répertorie la version du logiciel comme MIUI 12 (vraisemblablement, c’est 12,5). L’E-Label montre que le téléphone prend en charge la charge rapide de 55 W, tout ce que nous savions déjà.

Ce que la documentation de la FCC ne montre pas, c’est quand exactement le Mi 11 sera disponible dans le monde entier et combien cela coûtera (il commence à 4000 CNY en Chine, ce qui équivaut à 620 $ / 510 € mais des taxes supplémentaires devront être appliquées) . De plus, la rumeur veut qu’un Mi 11 Pro arrive le mois prochain, un Mi 11 Lite a également fui, bien qu’il ne soit pas clair si l’un de ces deux rejoindra le Mi 11 vanille pour devenir mondial.

