Le K12 de Lenovo est devenu officiel pour la Chine aux côtés du K12 Pro plus tôt ce mois-ci, et vous vous demandez peut-être si l’un d’eux obtiendrait une disponibilité sur d’autres marchés. Il s’avère que la réponse est oui pour le K12, mais avec une torsion.

Alors que le chinois K12 est un Moto E7 Plus rebaptisé, la version mondiale K12 sera un Moto E7 rebaptisé. Les images ci-dessous ont été divulguées aujourd’hui. Lenovo peut jouer avec l’image de marque tout ce qu’il veut puisqu’il possède également Motorola, mais c’est déroutant. Là encore, nous supposons qu’il n’offrira pas les deux modèles identiques sur le même marché, de sorte que le K12 sera probablement lancé dans les pays et territoires où la marque Lenovo est plus connue que celle de Motorola. Du moins nous l’espérons.

Parce que ce n’est rien d’autre qu’un E7 rebadgé, nous pouvons déjà tout vous dire sur les spécifications du K12 international. Il aura un écran tactile de 6,5 pouces 720×1600, une caméra arrière principale de 48 MP flanquée d’un vivaneau macro de 2 MP, un jeu de tir selfie de 5 MP, le chipset Helio G25 à la barre, 2 Go de RAM, 32 Go de stockage et une batterie de 4000 mAh avec une charge de 10 W. Il fonctionnera probablement sous Android 10. On ne sait toujours pas exactement où vous pouvez vous attendre à voir le K12 en dehors de la Chine, mais cette information devrait être révélée en temps voulu, alors restez à l’écoute.

