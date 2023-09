La version mobile de Football Manager 2024 sera lancée exclusivement sur Netflix

Gestionnaire de football 2024 devrait sortir le 6 novembre et la version mobile de FM24 sera lancée exclusivement sur Netflix.

Depuis avril 2010, Manager de football est disponible sur les produits Apple, avec des appareils Android capables de jouer au jeu à partir d’avril 2012. Même si les joueurs pourront toujours trouver FM24 Mobile sur l’App Store et Google Play, les utilisateurs auront besoin d’un compte Netflix pour se connecter et démarrer sur la simulation de gestion.

Révélé dans le cadre du nouveau jeu première bande-annonce, FM24 Mobile n’apparaîtra donc via l’application mobile Netflix qu’au lancement du jeu en novembre. Il ne sera cependant pas disponible via l’application Netflix sur les PC, téléviseurs et consoles de jeux.

Dans le cadre de cette annonce, le studio Sports Interactive a souligné comment la décision d’offrir FM24 Mobile exclusivement sur Netflix permettra à davantage de joueurs d’accéder au jeu.

« Maintenant, grâce à la portée mondiale et à la base de membres de Netflix, plus de joueurs que jamais peuvent accéder rapidement à la gloire du football et bénéficier de l’ajout de quatre nouvelles langues au jeu », a-t-il déclaré.

Cette décision signifie que, malheureusement, vous ne pourrez pas jouer à la version mobile de Gestionnaire de football 2024 sans être membre de Netflix.

Plus de détails sur la version mobile de FM24tels que les nouvelles fonctionnalités et fonctionnalités, seront publiés dans la semaine commençant le 23 octobre.

Ce que l’on sait déjà pour la version principale du jeu, c’est qu’il y aura une mise à jour complète des éléments de décor, ainsi que des transferts et des finances plus intelligents au sein du jeu pour garantir qu’il reste aussi réaliste et à jour que possible. .

Football Manager 2024 sort le 6 novembre, avec les fans connaissent déjà un peu le jeucomme de nouvelles fonctionnalités ont été teasées.

Une bande-annonce a été publiée, présentant de nouvelles fonctionnalités, tandis que Netflix devrait également proposer le jeu. La liste FFT des merveilles à surveiller est également déjà sorti.