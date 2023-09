La version métaverse de Gucci de la Fashion Week de Milan

Le directeur créatif de Gucci, Sabato de Sarno, a fait ses débuts lors de la Fashion Week de Milan, révélant finalement une collection métaverse captivante intitulée « Ancora » (qui signifie « encore » ou « même maintenant »). Cette collection est une reconstitution immersive de l’événement disponible sur diverses plateformes, résumant l’essence de la joie, de l’humanité et de l’inclusivité de la vie, avec divers articles achetables.

Gucci, une marque de mode de luxe appartenant à Kering, a transformé de manière innovante la Fashion Week réelle de Milan en un royaume virtuel au sein de plateformes de jeux telles que Roblox, Zepeto en Corée du Sud et QQ en Chine, garantissant ainsi que ce sentiment d’inclusivité s’étend au métaverse. . Contrairement à la piste physique de Milan, qui a dû faire face à des changements de lieu de dernière minute en raison de la pluie, les versions métaverse se sont déroulées comme prévu, donnant vie à cette vision numérique.

Gucci Ancora, auparavant connue sous le nom de Gucci Town sur Roblox depuis son lancement en mai 2022, a subi des améliorations, proposant une méta-version de l’emplacement physique du salon de Milan dans le quartier de Brera. Le monde des avatars 3D, Zepeto, a diffusé en direct le défilé Croisière de Gucci et a proposé une expérience basée sur un avatar où les visiteurs pouvaient virtuellement faire leurs achats dans un magasin Gucci. De même, QQ a organisé une projection pour que sa communauté Gucci participe à l’événement.

En plus de ces partenariats avec des plateformes de jeux, Gucci est entré dans l’espace Web3 en 2021 en vendant aux enchères son premier NFT via Christie’s, englobant davantage les communautés NFT natives comme 10KTF via sa plateforme Gucci Vault. Ces progrès soulignent l’inclination de Gucci vers le domaine numérique et son engagement à évoluer avec les technologies émergentes.