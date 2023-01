La version masculine de “Ghodey Pe Sawaar” de Qala est tout ce que vous devez entendre aujourd’hui

Certaines chansons dépassent les oreilles et touchent les cœurs avec leur mélodie, nous obligeant à les écouter en boucle car nous ne pouvons pas nous en remettre de sitôt. Et une chanson de Netflix ‘Qala’ qui a été unanimement salué par les auditeurs est ‘Ghodey Pe Sawaar’. Le morceau est arrivé dans la liste de lecture de tout le monde après que le public l’ait trouvé absolument attrayant, non seulement dans le film, mais aussi sur les réseaux sociaux. Maintenant, un Instagrammer est devenu viral pour sa “version masculine de réponse” de la chanson mettant en vedette Tripti Dimri à l’écran.

S’adressant à la plateforme de partage de photos, un artiste identifié comme Pujit Pandya a abandonné la version masculine de ‘Ghodey Pe Sawaar’ qui n’est rien de moins qu’un merveilleux délice pour tous les mélomanes. Le musicien a apporté une modification ultime au morceau en l’appelant une version «réponse» du point de vue d’un amoureux masculin. Il a mis en ligne la bobine IG avec lui-même chantant ses paroles auto-écrites qui ont attiré l’attention des internautes. Dans la vidéo désormais virale, on pouvait entendre Pujit chanter : « Koi jake use yeh batlaye… Sajanwa ka mann yeh bohut bekarar hai… Jaane sajni ko ji kyun inkaar hai ? (Quelqu’un va lui dire que le cœur de l’amant masculin est tentant pour elle, se demandant pourquoi sa femme aime dire non)”

Les paroles retravaillées sont venues en réponse à la chanson originale qui disait : « Koi kaise unhe yeh samjhaaye… sajaniya ke mann me abhi inkaar hai… jaane balma ghode pe kyun sawaar hai ». Le clip est devenu viral depuis qu’il a été partagé sur les réseaux sociaux. a amassé plus de dix millions de vues et plus d’un million de likes alors que les internautes ont adoré la délicieuse création de Pujit.

“Demande publique – version complète”, a écrit un utilisateur car la plupart d’entre eux réclamaient une version complète de la belle modification. “Frère, chanson complète s’il te plait… ! Version masculine.. ? » a commenté un autre tandis que le troisième utilisateur a demandé: “S’il vous plaît … Composez complètement maintenant !!” Vous ne l’avez pas encore entendu ?

