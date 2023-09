La version Jawan OTT pour offrir un régal spécial aux fans de Shah Rukh Khan ? Le directeur Atlee partage les détails

Jawan est aimé et apprécié de tous. Shah Rukh KhanLe nouveau film de est rempli de drames, d’action et d’émotions et il est salué comme le parfait artiste masala. Le film réalisé par Atlée a aussi Nayanthara, Vijay Sethupathi, Sunil Grover, et bien d’autres dans des rôles clés. Jawan sorti le 7 septembre au box-office et il bat des records. Shah Rukh Khan a une fois de plus prouvé qu’il est le roi du box-office et que personne ne peut le battre. Alors que Jawan se porte bien au box-office, voici quelque chose d’intéressant à propos de sa sortie OTT.

Version spéciale de Jawan pour les OTT ?

Le réalisateur Atlee a récemment renversé la mèche sur le film de Shah Rukh Khan. JawanLa version OTT du film. Il a déclaré que ce serait différent de ce que les fans ont pu voir dans les cinémas. À Pinkvilla, Atlee a déclaré qu’il travaillait sur une version spéciale de Jawan qui sortira sur OTT et c’est pourquoi il a même annulé son voyage après la sortie du film. Le célèbre cinéaste aurait déclaré : « Je pense que nous avons donné au théâtre le bon rapport d’émotions avec la bonne durée. Pour OTT, nous envisageons un rythme différent. Donc, oui, nous travaillons sur quelque chose. C’est pourquoi je l’ai fait ». Je ne pars pas en vacances. Voyons. Laissez-moi vous surprendre tous.

Jawanla version OTT de

celui de Jawan La date de sortie OTT n’a pas encore été confirmée, mais il semblerait que le film ait été vendu à Netflix pour un montant énorme. Les rumeurs suggèrent que Jawan a été vendu à la plateforme OTT pour un montant impressionnant de Rs 250 crores. Plus tôt, Shah Rukh Khan Pathaan a été vendu à Amazon Prime Video pour la somme colossale de Rs 100 crores. Nous devons attendre pour connaître plus de détails sur la sortie OTT de Jawan.

Jawan est l'histoire d'Azad qui se bat pour apporter la justice et changer la société. Il a ses moyens pour le faire. Vikram Rathore est son père. Les deux personnages sont interprétés par Shah Rukh Khan. Nayanthara joue le rôle de Narmada, elle est flic. Vijay Sethupathi joue le rôle de Kaali. C'est le méchant mortel. Deepika Padukone et Sanjay Dutt font également partie du film.