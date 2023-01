La version iOS 16.3 d’Apple s’accompagne d’une nouvelle collection du Mois de l’histoire des Noirs

Pomme a annoncé le lancement de sa collection Black Unity mercredi, célébrant le Mois de l’histoire des Noirs avec une Apple Watch Black Unity Sport Loop en édition spéciale, un fond d’écran iPhone assorti et un cadran en mosaïque. Le cadran de la montre et les motifs de fond d’écran seront disponibles la semaine prochaine, ainsi que ses dernières mises à jour logicielles : iOS 16.3 et WatchOS 9.3, selon la société.

À partir de février, Apple proposera une sélection de contenus du Mois de l’histoire des Noirs pour Apple TV, Remise en forme Plus, Musique, Plans, Livres, Podcasts et App Store. Le Smithsonian a créé un ensemble spécial de guides qui mettent en évidence les monuments et les événements de la Mouvement des droits civiqueset le Dr Jelani Cobb a organisé une série de films pour l’application Apple TV.

Le Black Unity Sport Loop d’Apple à 49 $ est disponible à la commande aujourd’hui sur le site Web et via l’application Apple Store, et il sera dans certains Apple Stores à partir du 24 janvier. Le groupe convient à Apple Watch SE, Apple Watch Series 4 ou plus récent et Apple Watch Ultra. Pour afficher le cadran de la montre Unity, vous devez disposer d’une Watch Series 4 ou ultérieure avec WatchOS 9.3, d’un iPhone 8 ou d’un modèle plus récent, ou d’un iPhone SE (deuxième génération) ou ultérieur qui exécute iOS 16.3.

Pomme



En plus du nouveau cadran de la montre, le fond d’écran Unity pour iPhone tombera la semaine prochaine. Pour l’exécuter, vous devez disposer d’un iPhone 8 ou d’un modèle ultérieur exécutant iOS 16.3. Bien qu’Apple n’ait pas précisé de date concrète pour les versions des mises à jour logicielles, nous pouvons nous attendre à de nouvelles fonctionnalités telles que l’assistance au stationnement sur Apple Maps, les clés de sécurité et d’autres façons d’utiliser Emergency SOS.