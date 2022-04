La version hindi du film se rapproche de la marque Rs 300 crore

Jour 9 de la collecte au box-office du chapitre 2 de KGF: la version hindi du film se rapproche de la marque de Rs 300 crore

Au cours de ses huit premiers jours, KGF Chapter 2 a récolté près de Rs 750 crore au box-office mondial. L’énorme succès du film est attesté par le fait qu’il a rapporté un crore respectable de Rs 30 jeudi, ce qui est généralement le pire jour pour les recettes au box-office.

En ce qui concerne la version hindi, le film a presque collecté Rs 300 crore.

#KGF2 continue sa série Blockbuster… Reste le premier choix des cinéphiles, malgré une nouvelle sortie [#Jersey]… Attendez-vous à une croissance importante sur [second] Samedi et dimanche… Rejoindra ₹ 300 cr Club le [second] Sam Dim… [Week 2] Ven 11,56 cr. Total : 280,19 ₹ cr. #Inde biz. #Hindi pic.twitter.com/wwXxQt7Y8y — taran adarsh ​​(@taran_adarsh) 23 avril 2022

Confirmant cela, Taran Adarsh ​​a écrit : « #KGF2 continue sa course à succès… Reste le premier choix des cinéphiles, malgré une nouvelle version [#Jersey]… Attendez-vous à une croissance importante sur [second] Samedi et dimanche… Rejoindra ₹ 300 cr Club le [second] Sam Dim… [Week 2] Ven 11,56 cr. Total : 280,19 ₹ cr. # Affaires indiennes. #Hindi »

Pour les non-initiés, également sorti en kannada, telugu, hindi, tamoul et malayalam, KGF: Chapter 2 est écrit et réalisé par Prashanth Neel, l’un des réalisateurs les plus recherchés, et produit par Vijay Kiragandur, sous la bannière Hombale Films . Le film est présenté sur les marchés du nord de l’Inde par Excel Entertainment et AA Films de Ritesh Sidhwani et Farhan Akhtar.

Récemment, Sanjay Dutt alias Adheera de KGF Chapter 2 s’est rendu sur Instagram et a remercié ses fans et ses sympathisants pour leur amour et leur appréciation sans fin.

Il a écrit : Il y aura toujours des films qui seront plus spéciaux que les autres. De temps en temps, cherche un film qui me pousse hors de ma zone de confort. KGF : Le chapitre 2 était ce film pour moi. Cela m’a rappelé mon propre potentiel et quelque chose à ce sujet m’a semblé, | pourrait s’amuser avec. Ce film m’a fait réaliser pourquoi le cinéma, en fin de compte, est un produit de passion. Prashanth Neel, mon directeur, m’avait vendu la vision du menaçant « Adheera ». Le mérite de la façon dont mon rôle s’est avéré revient entièrement à Prashanth. En tant que capitaine du navire, c’est son rêve que nous avons tous porté à l’écran. Ce film vous rappellera toujours qu’à chaque fois que la vie vous surprend, vous avez en vous le courage de faire mieux que cela. Beaucoup d’amour à mes fans, ma famille et mes sympathisants. Ils ont tous été mes piliers de force.- Sanjay Dutt”