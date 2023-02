La version hilarante de ce comédien sur les licenciements est à ne pas manquer

Plusieurs entreprises ont licencié leurs employés à grande échelle. Tous les deux jours, il y a des nouvelles de personnes licenciées. Au milieu de la saison des licenciements, le comédien Aiyyo Shraddha s’est penché sur le problème qui a eu un impact massif sur l’industrie technologique. Elle explique comment les spécialistes des ressources humaines sont passés de « diversité et inclusion » à « adversité et expulsion ». Son approche satirique est ce qui a rendu la vidéo virale et maintenant tout le monde peut s’y identifier.

«Du travail à domicile au travail au bureau en passant par le travail pour quelqu’un d’autre et tout cela après toutes les activités d’interaction avec les employés pour garder les employés heureux. Pour cela, vous avez besoin d’employés. Ils auraient dû se concentrer sur le maintien des employés », dit-elle dans la vidéo. La vidéo, depuis mise en ligne, a recueilli 270 000 vues.

La vidéo a rappelé aux gens leur propre expérience. “En tant que technicien, j’ai perdu mon emploi il y a 3 mois avec 200 autres personnes dans mon entreprise. Nous avons reçu une indemnité de départ pendant quelques mois. J’ai commencé à me préparer en une semaine une fois que le choc s’est un peu atténué et j’ai terminé une certification. Appliqué à de nombreux emplois via plusieurs portails comme LinkedIn, Monster, Naukri, etc. Quelques entretiens initiaux ont été un flop, mais une fois que j’ai compris, j’ai appris mes erreurs et j’ai fait mieux. Un mois et demi après mon licenciement, j’ai retrouvé un bon emploi. À tous ceux qui ont été licenciés, ne perdez pas espoir et ne prenez pas les choses personnellement. Passez à autre chose et concentrez-vous sur l’amélioration de soi. Cher Shraddha, votre écriture comme d’habitude est de premier ordre. Très intelligent et spirituel mais lié à l’homme du commun. Vous êtes vraiment une perle !”, a écrit un utilisateur de YouTube.

Une autre personne a écrit : « Je n’appartiens pas à l’industrie de la technologie, mais je m’inquiète des licenciements massifs dans le monde de la technologie présentés dans les actualités. Merci Sharddha d’avoir expliqué ce genre de choses dans un langage simple et en même temps d’avoir donné à l’intelligence humaine l’importance qu’elle mérite. Merci.”

Pendant ce temps, plus tôt, une femme a partagé avec joie comment elle a reçu une offre d’emploi trois jours après avoir été licenciée et son histoire inspirante a fait que les internautes se sentent bien dans sa situation positive.

L’utilisatrice de Twitter, babyCourtfits, a fait le point sur son offre d’emploi qu’elle a reçue trois jours seulement après avoir été licenciée de l’organisation précédente. Avocate de profession, elle ne pouvait pas être plus heureuse d’annoncer que son nouvel emploi la payait 50 % de plus, lui offrait une option de “travail à domicile” et offrait également plus de “congés payés” par rapport à son ancien emploi. “Mise à jour de la vie : j’ai été licencié mardi. Vendredi, j’ai reçu une offre d’emploi qui me paie 50% de plus, l’option WFH et plus de prise de force », a-t-elle écrit sur le site de micro-blogging.

