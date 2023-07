La version hautement caféinée de la boisson Prime Energy ne devrait pas être vendue au Canada, selon l’organisme de réglementation

Une version hautement caféinée d’une nouvelle boisson énergisante rendue populaire par les influenceurs des médias sociaux est vendue dans certains magasins au Canada, en violation des réglementations nationales en matière de santé.

Des canettes de Prime Energy, chacune contenant 200 milligrammes de caféine, ont été vues sur des étagères en Ontario, au Québec et en Alberta, a appris CBC News.

Cela dépasse la limite de Santé Canada de 20 milligrammes.

« Par conséquent, il ne devrait pas être vendu au Canada », a déclaré mardi un porte-parole de Santé Canada dans un courriel.

On ne savait pas immédiatement où ces magasins obtenaient le produit, l’une des deux boissons fabriquées par les influenceurs des médias sociaux Logan Paul et KSI.

Prime Energy était également vendu sur le marché en ligne de Walmart Canada, mais a été supprimé après que CBC News ait posé des questions à ce sujet. Walmart dit avoir informé le vendeur tiers.

Les influenceurs des médias sociaux Logan Paul, à gauche, et KSI, à droite, ont fondé Prime l’année dernière et ont depuis publié Prime Hydration et Prime Energy contenant de la caféine. (The Associated Press)

Dans un courriel, Prime a déclaré qu’il suivait les réglementations établies par les pays dans lesquels il vendait. Il a déclaré que sa version canadienne contenait 140 milligrammes de caféine.

Invité à rendre compte de la présence des canettes américaines de 200 milligrammes, Prime a répété qu’elles « sont conformes à la réglementation fédérale ».

La société a noté que l’emballage indique que Prime Energy est « une boisson énergisante et n’est pas faite pour les moins de 18 ans ».

Le président de l’Association canadienne des boissons (ABC) dit qu’ils sont conscients que les gens pourraient importer la boisson et « contourner les processus standard d’étiquetage et d’approbation des aliments ».

« Je pense que c’est décevant, franchement », a déclaré Krista Scaldwell. « Nous voulons que la sécurité soit une priorité absolue. »

Elle dit que la plupart des boissons contenant de la caféine vendues au Canada contiennent 80 milligrammes de caféine dans une canette de 250 millilitres.

Claire Zimmerman, 12 ans, dit qu’elle a essayé Prime Hydration. Au départ, elle n’était pas intéressée à essayer la version contenant de la caféine, mais après avoir vu une publicité, elle a dit qu’elle l’essayerait probablement. (Jennifer La Grassa/CBC)

Elle dit que si quelqu’un trouve le produit dans les magasins, il doit le signaler à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).

Cela vient après le sénateur américain Chuck Schumer a fait appel à la Food and Drug Administration (FDA) enquêter sur la boisson du dimanche ; soulevant des inquiétudes quant à ses niveaux de caféine et à ce qu’il a qualifié de marketing ciblé auprès des enfants.

Certains pédiatres ont dit que les enfants et les adolescents devraient rester à l’écart des boissons énergisantes, qui arrivent souvent sur les étagères dans une variété de saveurs fruitées et dans des canettes aux couleurs vives avec des logos intéressants.

Les grandes quantités de caféine peut provoquer une plage d’effets secondaires physiques et psychologiques.

L’apport maximal en caféine recommandé par Santé Canada pour les enfants de moins de 18 ans est 2,5 milligrammes par kilogramme de poids corporel.

Mikhiail Hanen, 17 ans, dit qu’il essaierait la version caféinée et connaît bien les influenceurs qui en font la promotion. (Jennifer La Grassa/CBC)

C’est quoi Prime ?

Paul et KSI ont fondé Prime ensemble, en lançant leur première boisson, Prime Hydration, l’année dernière.

Plus tôt cette année, la société a lancé Prime Energy, qui, aux États-Unis, contient 200 milligrammes de caféine pour 12 onces, soit l’équivalent de six canettes de Coca-Cola ou environ deux à trois tasses de café.

CBC News a parlé avec plusieurs enfants à Toronto de Prime, mais aucun n’avait essayé la version caféinée.

Claire Zimmerman, 12 ans, a déclaré qu’elle n’avait eu que Prime Hydration et qu’elle pensait que « ce n’était pas vraiment bon ».

Elle a dit qu’elle ne l’avait jamais vu annoncé sur TikTok et qu’elle ne savait pas qu’il y en avait un contenant de la caféine.

Bien qu’elle ne l’aime pas, après avoir regardé une publicité, Zimmerman a déclaré qu’elle essaierait Prime Energy.

« Ils disent qu’il contient de la caféine, mais ils ne le décrivent pas comme s’il avait le goût de contenir de la caféine », a-t-elle déclaré.

Le pédiatre Dr Olivier Drouin affirme que les boissons énergisantes sont un problème de santé publique, surtout lorsqu’elles sont consommées par des jeunes. (Jennifer La Grassa/CBC)

« Je n’aime pas le goût de [coffee] mais… j’aime le pétillant et j’adore la framboise bleue donc ça me donnerait envie d’essayer. »

Mikhiail Hanen, 17 ans, a déclaré qu’il avait également apprécié Prime Hydration. Il dit qu’il a vu le marketing Prime sur les réseaux sociaux et qu’il connaît les influenceurs derrière.

Il dit qu’il boit du café et qu’il veut en quelque sorte essayer celui contenant de la caféine, mais qu’il ne veut « aucun problème de santé ».

Les experts de la santé sont-ils inquiets ?

Le Dr Olivier Drouin, pédiatre et chercheur à l’Hôpital Sainte-Justine de Montréal, affirme que les boissons énergisantes sont une préoccupation de santé publique, surtout lorsqu’elles sont consommées par des jeunes.

« Je pense qu’il y a beaucoup d’inconnues », a-t-il déclaré. « Comme l’épidémie de vapotage… la tendance est trop récente pour que nous ayons des données à long terme sur l’effet qu’elle a sur la santé des gens. Vous savez, nous ne savons pas ce que 20 ans [of] consommation de boissons énergisantes. »

La version américaine de Prime Energy contient 200 milligrammes de caféine. La société affirme que sa version canadienne contient 140 milligrammes, dans la limite de Santé Canada. (Mélanie Glanz/CBC)

Bien que Drouin affirme qu’il ne connaît pas spécifiquement les boissons Prime, lui et ses collègues reçoivent souvent des questions sur les boissons énergisantes de la part des parents et des adolescents.

Il dit que si les jeunes prennent l’habitude d’en avoir, les quantités souvent élevées de sucre peuvent provoquer l’obésité, le diabète et des maladies qui affectent le cœur et le métabolisme.

De plus, il dit que de grandes quantités de caféine peuvent entraîner des problèmes physiques et psychologiques, tels que des palpitations cardiaques, des attaques de panique, de l’hypertension artérielle et de l’anxiété.

De tels effets secondaires peuvent également survenir pendant le sevrage, si la personne choisit d’arrêter.

Il ajoute que les boissons peuvent également interagir avec certains médicaments, comme les médicaments pour le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et peuvent augmenter les effets secondaires.

« Cette escalade et la consommation de la teneur en caféine de chaque boisson m’inquiètent », a-t-il déclaré, tout comme les effets à long terme sur la santé et le marketing auprès des adolescents « qui pourraient ne pas avoir tous les faits sur ce qu’ils ingèrent ».

Des produits « très différents »

Dans une déclaration envoyée par e-mail, un représentant de Prime a déclaré qu’il est important de faire la distinction entre Prime Hydration et Prime Energy « parce qu’ils sont très différents ». Et ni l’un ni l’autre n’est destiné aux enfants.

« En tant que marque, notre priorité absolue est la sécurité des consommateurs, nous nous félicitons donc des discussions avec la FDA ou toute autre organisation concernant les changements suggérés dans l’industrie qu’ils jugent nécessaires pour protéger les consommateurs. »

Santé Canada le dit et l’ACIA sont conscients que les magasins au Canada pourraient vendre Prime Energy sans approbation et qu’ils « travaillent pour résoudre ce problème ».

Un expert canadien de l’industrie de la législation alimentaire affirme que ces entreprises enfreignent la Loi sur les aliments et drogues et son règlement d’application.

« Si vous êtes un détaillant au Canada et que vous vendez ces produits, vous devriez arrêter, car vous enfreignez certaines dispositions de la Loi sur les aliments et drogues », a déclaré Glenford Jameson, avocat et associé chez GS. Jameson & Compagnie.

Selon Jameson, les conséquences les plus probables incluent la prise, la destruction ou la confiscation des boissons, bien que la sanction puisse être beaucoup plus élevée selon les cas.

Il dit qu’il existe plusieurs façons d’introduire des produits non conformes au Canada, mais que les détaillants doivent être vigilants et s’assurer qu’ils travaillent avec des partenaires fiables de la chaîne d’approvisionnement.