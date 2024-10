La version générique d’un médicament révolutionnaire contre le VIH sera fabriquée en Inde

14 octobre 2024

NEW DELHI – En plus de la contribution déjà significative de l’Inde dans la fourniture de médicaments contre le VIH au monde, pas moins de quatre sociétés pharmaceutiques du pays figurent parmi les six sociétés qui ont obtenu des licences sans redevances du géant pharmaceutique international « Gilead Sciences » pour produire et fournir des médicaments génériques. versions de son médicament anti-VIH très efficace, le lénacapavir, actuellement utilisé pour le traitement du VIH multirésistant et dont l’efficacité a également été cliniquement prouvée, comme médicament préventif contre le VIH (virus de l’immunodéficience humaine).

Selon l’annonce faite par la société américaine Gilead Sciences, les sociétés indiennes « Dr Reddy’s Laboratories », « Emcure Pharmaceuticals », « Hetero Labs » et « Mylan », qui est une unité de la société américaine « Viatris », sont les quatre sociétés indiennes. les fabricants de médicaments génériques, qui ont obtenu des licences aux côtés des laboratoires égyptiens « Eva Pharma » et « Ferozsons Laboratories » pakistanais pour fabriquer et fournir du lénacapavir générique dans 120 pays à revenu faible et intermédiaire, dont l’Inde, qui ont une incidence élevée de VIH mais sont à ressources limitées.

De plus, pour combler l’écart jusqu’à ce que des versions génériques soient disponibles, Gilead s’est également engagé à fournir le produit sans profit aux entreprises choisies jusqu’à ce que les fabricants de génériques sélectionnés soient en mesure de répondre pleinement à la demande.

L’Inde joue un rôle central dans la lutte mondiale contre le VIH/SIDA, car le pays fournit déjà près des deux tiers des médicaments antirétroviraux (TAR) utilisés dans le traitement du VIH dans le monde.

Cependant, le pays est également confronté à un défi de taille, car il abrite plus de 2,5 millions (25 lakh) de personnes infectées par le VIH. L’Inde se classe parmi les trois premiers pays au monde ayant le plus grand nombre de personnes infectées par le VIH. Mais désormais, cette évolution contribuerait grandement à améliorer la situation du pays en matière de VIH.

Le lénacapavir est un médicament injectable à action prolongée qui s’est avéré efficace à 100 % lors d’essais cliniques et d’essais humains ultérieurs dans la prévention du VIH chez les femmes qui le recevaient deux fois par an, et qui protège à près de 99 % les hommes et les minorités de genre ayant des rapports sexuels avec des hommes. .

Il est administré deux fois par an par injection sous-cutanée une fois tous les six mois. Actuellement, il est utilisé comme médicament efficace pour traiter le VIH multirésistant.

Il s’agit d’un inhibiteur de capside du VIH-1 de première classe qui agit en inhibant diverses étapes du cycle de vie du VIH, y compris l’assemblage final du virus et sa libération dans l’espace extracellulaire. Contrairement à d’autres traitements antiviraux contre le VIH, le lénacapavir cible plusieurs étapes de la réplication virale.

Le médicament s’est également révélé très efficace dans les essais cliniques, en tant que médicament de prévention de la prophylaxie pré-exposition (PrEP) contre le VIH, mais il n’a pas encore reçu l’approbation réglementaire.

Dans un communiqué, Daniel O’Day, président-directeur général de Gilead Sciences, a souligné qu’étant donné le potentiel du lénacapavir pour la prévention du VIH, l’objectif de la société est de le rendre disponible aussi rapidement et aussi largement que possible là où le besoin est le plus grand. Il a ajouté que la société travaille de toute urgence pour faire appel dès maintenant à des fabricants de génériques à grand volume, afin de pouvoir assurer une transition rapide vers ces partenaires de licence volontaire dès que le lénacapavir sera également approuvé pour la PrEP.

S’ils sont approuvés pour la PrEP, les six fabricants de génériques pourraient produire et distribuer des versions génériques du lénacapavir sans payer de redevances à Gilead.

L’ONUSIDA a également apprécié la décision de Gilead d’accorder une licence au lénacapavir pour la production générique.

La Directrice exécutive de l’ONUSIDA, Winnie Byanyima, a souligné dans un communiqué : « Pour endiguer la vague de nouvelles infections et protéger les personnes les plus exposées au risque de contracter le VIH, notamment les jeunes femmes et les personnes issues de communautés marginalisées, les médicaments anti-VIH à action prolongée sont vitaux. Le lénacapavir, qui ne nécessite que deux injections par an, pourrait changer la donne – si tous ceux qui en bénéficieraient pouvaient y accéder.

Le lénacapavir est actuellement approuvé aux États-Unis sous le nom de marque « Sunlenca », pour le traitement du VIH multirésistant. Cependant, le coût actuel du produit de marque est très élevé. Selon les rapports, deux injections par an sont vendues pour 42 250 $, ce qui coûte 21 125 $ pour chaque injection.

Le coût en roupies indiennes s’élève à bien plus de Rs 35,48 lakh. Maintenant que les versions génériques du médicament pourraient être produites à moindre coût, le coût pourrait être considérablement réduit.

De nombreux chercheurs ont affirmé qu’il était possible de produire et de vendre de manière rentable le lénacapavir pour 100 dollars par patient et par an, et qu’il pourrait être ramené à seulement 40 dollars.