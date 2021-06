Selon les médias, le projet très attendu d’Emma Stone, « Cruella », a été divulgué en ligne en Inde.

La réimagination dirigée par Emma Stone du film emblématique du méchant Disney qui devait arriver dans le pays en août sur Disney + Hostar est disponible sur les sites torrent et d’autres réseaux qui permettent le piratage, dans plusieurs résolutions et tailles de fichier différentes.

Le film est sorti dans les salles du monde le 28 mai et est disponible sur Disney + via Premier Access payant. Cependant, dans des pays comme l’Inde qui n’ont pas Disney+ avec Premier Access et où les cinémas sont fermés en raison de la pandémie, le film arrivera à tous les abonnés Disney+ le 27 août.

Selon un rapport dans Gadgets 360, « Cruella », la première version légitime de « Cruella » est apparue sur des sites torrent tels que RARBG et 1337x vendredi, une demi-heure seulement après sa sortie sur Disney +. Le film Disney est disponible en résolution Full HD 1080p et 4K 2160p avec prise en charge de l’audio Dolby Atmos.

Pendant ce temps, Emma Stone a récemment révélé qu’elle n’était pas choquée par la noirceur de la trame de fond de Cruella de Vil dans le nouveau film d’action en direct de Disney, « Cruella ».

Tout en faisant la promotion du film avec sa co-vedette Emma Thompson, Stone a déclaré au rédacteur en chef de la culture et des événements de Variety, Marc Malkin, « La surprise est difficile lorsque vous êtes attaché au film depuis quatre ans et que vous avez vu de nombreuses incarnations différentes du scénario. . Je n’étais pas surpris parce que j’avais vu toutes les permutations qu’il traversait. »

Mis à part la valeur du choc, Stone a déclaré qu’il était excitant de plonger profondément dans l’histoire du sinistre méchant de Disney. Stone a déclaré: « Je pensais que c’était une réimagination vraiment excitante et intéressante d’un personnage que nous avons l’impression de connaître en surface. C’était amusant d’approfondir ce qui la fait vibrer et ce qui la rend si diabolique. «

Thompson, qui incarne la baronne ennemie de la créatrice de mode de Cruella, a déclaré que son look préféré de Cruella était la robe qu’elle porte à l’arrière du camion à ordures.

« Ce que j’aimais à ce sujet, c’est que c’était réel. Cette jupe était en fait attachée à elle, ce n’était pas CGI, ils sont partis vite et ils ont fait cette incroyable chose en queue de poisson pour de vrai devant la caméra. J’étais là pour le voir, et c’était épique », a déclaré Thompson.

Lors de la préparation de son rôle, Thompson a déclaré qu’elle s’était inspirée d’Alexis Carrington Colby dans « Dynasty ». Interprété par Joan Collins dans le feuilleton aux heures de grande écoute des années 1980, Alexis est un personnage légendaire de la télévision, tristement célèbre pour être la diva avide de pouvoir coup de poignard dans le dos.

Stone est le deuxième acteur à endosser le rôle de de Vil pour le grand écran après que Glenn Close l’ait interprétée dans l’adaptation « Les 101 Dalmatiens » de 1996 et sa suite de 2000 « Les 102 Dalmatiens ».

(L’ADN ne prend pas en charge le piratage et le partage illégal de fichiers).