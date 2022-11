La version Desi de ‘Friends’ de 1999 devient virale et Internet est sous le choc

“Friends” reste, toutes ces années plus tard, l’une des sitcoms les plus emblématiques avec un culte. Longtemps après la fermeture de la porte de l’appartement des amis, les gens n’ont cessé de se présenter dans cette pièce métaphorique pour chercher du réconfort. Même si de nombreuses blagues racontées dans la série n’ont pas résisté à l’épreuve du temps, Ross, Chandler, Monica, Rachel, Joey et Phoebe restent parmi les personnages les plus aimés. Mais saviez-vous qu’une version hindi de Friends était autrefois apparue sur les écrans ?

Appelée «Hello Friends», la version Desi de la sitcom américaine mettait en vedette Simone Singh, Maria Goretti, Cyrus Broacha, Nikhil Chinapa, Anil Dimbri et Aparna Banerjee, a rapporté The Quint. Ce n’était pas seulement une version vaguement refaite non plus. C’était un remake scène par scène et il a été diffusé en 1999 sur Zee TV, avec 26 épisodes. Cela signifie que tous les épisodes de la première saison ont été refaits en hindi.

Maintenant, un clip de l’émission est devenu viral sur Internet et beaucoup découvrent pour la première fois qu’une telle chose s’est produite. “Je pense que j’ai téléchargé la mauvaise série FRIENDS”, a plaisanté un utilisateur d’Instagram.

La star de “Friends” Lisa Kudrow a récemment déclaré que si la série était créée aujourd’hui, elle serait “complètement différente”, en commençant par une distribution plus inclusive, a rapporté PTI. Avec les rediffusions à la télévision et les mèmes sur les réseaux sociaux, la jeune génération qui a découvert la série ces dernières années l’a accusée d’avoir des intrigues “problématiques”, beaucoup la décrivant comme transphobe, homophobe, sexiste et manquant de diversité.

L’acteur, qui a joué l’excentrique Phoebe Buffay au cours des 10 saisons de la série culte NBC, a défendu l’émission en disant que “Friends” était une émission “très progressive” lorsqu’elle est vue dans le contexte de l’année 1994, lorsqu’elle a été diffusée.

Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblerait la série si elle avait été créée aujourd’hui, Kudrow a déclaré au Sunday Times : « Oh, ce serait complètement différent. Ce ne serait pas un casting entièrement blanc, c’est sûr. Je ne sais pas quoi d’autre, mais, pour moi, cela devrait être considéré comme une capsule temporelle, pas pour ce qu’ils ont fait de mal.

«De plus, cette émission pensait qu’elle était très progressiste. Il y avait un gars dont la femme a découvert qu’elle était gay et enceinte, et ils ont élevé l’enfant ensemble ? Nous avions aussi une maternité de substitution. C’était, à l’époque, progressiste”, a ajouté l’acteur.

(Avec entrées PTI)

