La version de Nothing Phone (2) sera dirigée par l’ancien dirigeant de OnePlus

Selon un récent rapport de Inverse, la nouvelle société de Carl Pei, Nothing est agressif avec l’ancien personnel de OnePlus et, à ce jour, 70 % de l’équipe logicielle vient de là, ainsi que 30 % de l’équipe matérielle. Mais bien que ce rapport ne soit pas exactement une information officielle, Carl Pei lui-même a accueilli Kyle Kiang à bord, qui était un ancien directeur marketing de OnePlus.

Ravi de retrouver Kyle Kiang. Il a rejoint l’équipe Nothing en tant que vice-président Amérique du Nord et dirigera le lancement mondial du téléphone (2) ! pic.twitter.com/k510GKUzqe —Carl Pei (@getpeid) 19 mai 2023

Kyle Kiang sera le vice-président de Nothing en Amérique du Nord, dirigeant le lancement du très attendu Nothing Phone (2). Contrairement à l’année dernière, le nouveau téléphone (2) devrait être un téléphone phare avec Snapdragon 8+ Gen 1 et arrivera également sur le sol américain. Compte tenu du succès de Kyle avec l’accord OnePlus et T-Mobile dans le passé, il n’est pas étonnant que Carl Pei le veuille dans son entreprise.

Peut-être que rien ne veut satisfaire les passionnés de technologie comme OnePlus l’a fait au début. Après tout, les anciens fans purs et durs de OnePlus conviennent pour la plupart que la société a perdu son mojo au cours des dernières années et a ouvert de la place à d’autres sociétés comme Nothing pour plaire aux passionnés de technologie.