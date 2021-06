La version d’art numérique de Jay-Z est maintenant mise aux enchères en tant que NFT sur Sotheby’s

Jay-Z fête avec brio le 25e anniversaire de la sortie de son album « Reasonable Doubt ». Le rappeur américain propose actuellement un NFT inspiré de son premier opus via Sotheby’s. La puissance star ne manquera pas de faire monter les enchères rapidement ! Jay-Z -Z a fait irruption sur la scène musicale le 25 juin 1996 avec « Reasonable Doubt », un album mettant en vedette des collaborations avec Memphis Bleek, Mary J. Blige et The Notorious BIG Vingt-cinq ans plus tard, Sotheby’s célèbre l’impact profond de l’album avec le vente d’un lot inédit : « Héritier du Trône.

Cette œuvre de Derrick Adams est inspirée de la pochette de l’album « Reasonable Doubt » et est proposée aux enchères en tant que jeton non fongible. La toile derrière ce NFT fait actuellement partie de la collection d’art personnelle du rappeur américain.

Pour Derrick Adams, « Heir to the Throne » témoigne de l’influence que « Reasonable Doubt » a eu sur des artistes comme lui. « L’album ‘Reasonable Doubt’ de JAY a changé la donne il y a 25 ans et continue d’influencer tant d’entre nous. Il raconte l’histoire d’un habitant de Brooklyn qui occupe l’espace urbain, un lieu aussi central dans mon travail que dans le sien. Mes portraits visent à capturer la sensibilité, l’optimisme et la beauté de la vie urbaine, et dans le travail de JAY, j’ai trouvé une formidable parenté », explique-t-il.

La vente consacrée à « Jay-Z x Derrick Adams : Heir to the Throne » se déroule sur le site officiel de Sotheby’s jusqu’au 2 juillet. Bien que l’enchère pour le NFT de Derrick Adams ait commencé à 1 000 dollars, elle atteint déjà 28 000 dollars. Un montant qui témoigne de l’importance du « Reasonable Doubt » dans la pop culture, mais aussi de l’engouement des collectionneurs pour Derrick Adams.

Ces derniers mois, l’artiste et commissaire d’exposition américain a enchaîné les records de ventes. L’une de ses œuvres, intitulée « Figure in the Urban Landscape 31 », s’est récemment vendue 250 000 $ chez Christie’s, soit plus du double de son estimation basse de 100 000 $.

« Heir to the Throne » n’est pas le seul NFT inspiré par « Reasonable Doubt » à faire les gros titres ces dernières semaines. Le label Roc-A-Fella a récemment annoncé qu’il poursuivait son co-fondateur, Damon Dash, pour avoir tenté de vendre aux enchères « Reasonable Doubt » en tant que NFT. Selon Rolling Stone, il avait prévu de le vendre aux enchères fin juin sur le Plateforme SuperFarm. Une vente qui n’était « pas conforme », selon les courriers de Roc-A-Fella que le magazine américain a pu consulter. Un juge s’est rangé du côté du label et le NFT n’a pas été mis en vente.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici