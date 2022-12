La version d’Arijit Singh de la chanson ‘Dakla’ au concert d’Ahmedabad ravit les fans gujarati

La musique n’a pas de frontières ! Il relie les gens par le cœur et l’âme, laissant ainsi une empreinte indélébile pour toujours. Une telle chanson qui a touché le cœur des Gujaratis à Navratri 2022 était le morceau festif de ‘Dakla’, de Bhumik Shah, qui a créé l’ambiance parfaite pour la célébration parmi les fans et les adeptes. Et devine quoi! Arijit Singh a chanté la célèbre chanson gujarati lors de son concert à Ahmedabad qui est absolument «hors programme» pour les Gujaratis.

On ne saura jamais ce qu’Arijit est capable de faire et cette fois, il a basé sa réclamation sur sa performance surprenante sur ‘Dakla’. Lors de son concert à Ahmedabad, le chanteur populaire a chanté le célèbre morceau gujarati qui est une chanson incontournable de Navratri pour chaque Gujju (argot pour Gujaratis). Pas seulement pendant le festival, mais la chanson résonne avec eux tout au long de l’année en raison de ses rythmes énergiques et de sa musique folklorique. Il est entendu comme une forme célèbre d’adoration des déesses et de les inviter lors des festivités.

Pendant ce temps, la version d’Arijit de ‘Dakla‘ a envoyé les Gujaratis dans une frénésie car ils ne s’attendaient pas à ce qu’un chanteur hindi propose une telle surprise pour se connecter avec le public régional via leur “propre” chanson. “Les Gujju s’attendaient à ce qu’Arijit Singh chante une chanson en gujarati, mais dakla est sorti du programme”, a écrit un charmant fan tandis qu’un autre utilisateur a commenté : “Pétition pour avoir la version Arijits de Dakla sur toutes les plateformes musicales.” L’utilisateur de Twitter qui n’a pas pu assister au concert d’Arijit à Ahmedabad a également exprimé sa déception à ce sujet. “Arijit a chanté Dakla hier. Je suis le plus malchanceux de ne pas assister à son concert”, a écrit l’internaute.

Gujju s’attendait à ce qu’Arijit Singh chante une chanson en gujarati mais dakla est sorti du programme – Manan Dave (@ davemanan247) 26 décembre 2022

Quand Arijit Singh commence à chanter “dakla” pour gujjus>>>>— પારકી પંચાતનું પતંગિયું (@p_4_pooh) 26 décembre 2022

Pétition pour avoir la version Arijits de Dakla sur toutes les plateformes musicales— Aryan (@aryxnshah) 26 décembre 2022

Arijit a chanté Dakla hier. Je suis le plus malchanceux de ne pas assister à son concert.— ભયલું #Aavade (@bhaylu123) 26 décembre 2022

Pour Gujus, ‘Dakla’ a toujours été spécial. C’est une forme de musique traditionnelle qui invoque le Tout-Puissant et célèbre l’héritage musical traditionnel de l’État. Sorties de Bhumik Shah ‘Dakla’ chansons chaque Navratri pour populariser la forme de chansons folkloriques du Gujarat. Sans aucun doute, il a réussi à le faire car sa chanson a été reconnue à travers le pays, obligeant le célèbre chanteur de Bollywood à l’interpréter lors de son récent concert.

Auparavant, Arijit avait fait la une des journaux pour son ‘Pasori‘ version du concert de Mumbai qui est également devenue virale sur les réseaux sociaux.

