La version bollywoodienne de la couverture ‘Nepo Baby’ du magazine NY est virale sur Instagram

Le débat “nepo baby” fait actuellement rage sur Internet. Alors que sur Desi Twitter c’est un spectacle régulier, cette fois ce ne sont pas les Indiens qui ont lancé le débat. Un article du New York Magazine sur les “nepo baby” d’Hollywood ou les personnes avec un ou les deux de leurs parents possédant des privilèges ou des relations importants est au centre de la discussion. L’article parlait de l’obsession culturelle pour ledit groupe de personnes et retracait l’origine du terme à un utilisateur de Twitter tweetant sur la façon dont ils avaient découvert que Maude Apatow d’Euphoria était un “bébé nepo”.

En ce qui concerne les stars issues de familles de stars, Bollywood, bien sûr, n’est en aucun cas derrière Hollywood, en particulier avec la récente génération de “star kids” comme Janhvi Kapoor, Ananya Panday, Sara Ali Khan et autres. Page Instagram DietSabya a proposé une version Bollywood ironique de la couverture du New York Magazine montrant les têtes d’enfants de célébrités juxtaposées sur des torses de bébé. La couverture du New York Magazine se lit comme suit : “Elle a les yeux de sa mère. Et un agent.”

La version Bollywood comprend Janhvi Kapoor, Ananya Panday, Sara Ali Khan, Ranbir Kapoor, Shraddha Kapoor, Arjun Kapoor, Varun Dhawan et Tiger Shroff.

“Lmaoooo. Notre version de la couverture @nymag avec nos bébés Bolly nepo . Refaire la ligne de couverture dans les légendes ci-dessous ☕️ (C’est une blague. Personne ne s’énerve svp)”, a écrit la page dans sa légende.

“Il y en a trop, nous aurions besoin de plusieurs couvertures et personne n’a le temps pour ça !”, a commenté un utilisateur d’Instagram.

“S’il vous plaît, remplacez shradda par alia .. comment pouvez-vous manquer le porte-drapeau et son enfant sur cette image emblématique [sic]”, a écrit un autre utilisateur. ” Préparez-vous pour leurs commentaires “ce n’est pas notre faute, nos parents sont des acteurs”. [sic]”, a déclaré un autre.

En parlant de cela, Karan Johar n’hésite pas à exprimer son amour pour Alia et ne voit aucune raison pour que les internautes soient négatifs à ce sujet. Dans une interview accordée à Siddharth Kanan, il a déclaré: «Je pense qu’Alia et moi nous faisons juste pleurer. Je vois beaucoup de haine pour la relation que nous partageons tous les deux, en ligne quand je regarde. Je ne sais pas pourquoi les gens s’énervent autant. J’ai le droit d’aimer quelqu’un avec mon cœur.”

