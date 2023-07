La version bêta publique de watchOS 10 est désormais disponible

La toute première version bêta publique de watchOS 10 d’Apple est désormais disponible, permettant aux utilisateurs de tester la prochaine mise à jour logicielle majeure pour Apple Watch avant sa sortie publique prévue plus tard cette année.

watchOS 10 marque la plus grande mise à jour d’Apple Watch depuis des années, offrant aux utilisateurs une nouvelle approche pour afficher les informations avec des applications repensées, une nouvelle Smart Stack pour afficher les widgets pertinents, de nouveaux cadrans de montre, et plus encore.