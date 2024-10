La version bêta publique de Samsung One UI 7 arrive officiellement – ​​tout ce que vous devez savoir

Un article récent sur le forum communautaire de Samsung a apparemment révélé qu’il y aurait une version bêta publique pour One UI 7.

Il a été récemment annoncé que le déploiement de One UI 7 Beta commencerait avant la fin de l’année, mais qu’il serait réservé aux développeurs. Cependant, un membre de l’équipe bêta de One UI a répondu à une question sur le forum communautaire de Samsung selon laquelle la version bêta serait déployée au public (via @tarunvats33), mais ne sera publié qu’une fois que « le calendrier sera confirmé » et les utilisateurs seront informés via l’application Samsung Members.

Breaking ‼️ Vous vous interrogez sur le programme bêta public de One UI 7 ? 🤔Les modérateurs ont laissé entendre qu’une version bêta de One UI 7 pourrait être disponible au public une fois le calendrier fixé. Vous l’avez entendu ici en premier 😉Repost#GalaxyS24 #OneUI7 #Samsung pic.twitter.com/eLsUQ86JyI8 octobre 2024

Il serait étrange que Samsung ait évité une version bêta publique, car ils en ont fourni une pour les versions précédentes, comme One UI 6, dans le passé. Cela signifie probablement que les développeurs auront accès à une version bêta des mois plus tôt que le grand public. Cela aurait du sens, étant donné que Samsung prévoit de publier la mise à jour avec la prochaine génération de téléphones phares de Samsung, à savoir le Galaxy S25 et le Galaxy S25 Ultra.

(Crédit image : Communauté Samsung)

Nous n’avons pas beaucoup d’informations sur les fonctionnalités de la prochaine mise à jour de One UI, mais des fuites récentes nous ont donné quelques idées. Il semble que Samsung s’inspirera d’Apple, notamment des icônes plus arrondies avec des effets 3D, davantage de personnalisation de l’écran de verrouillage, une notification fractionnée à partir des paramètres rapides et une refonte de l’application appareil photo.

Une autre fuite nous a donné un aperçu apparent du skin de One UI 7, grâce au pronostiqueur connu Ice Universe. L’image partagée ne montre que le centre de contrôle du prochain Galaxy S25 Ultra et montre que Samsung s’inspire d’Apple pour le nouveau design. Le centre de contrôle rappelle beaucoup le centre de contrôle d’iOS 18, notamment les icônes arrondies et le placement des widgets.

Les versions bêta publiques constituent une excellente occasion pour les utilisateurs de tester un nouveau logiciel, mais elles ne conviennent pas à tout le monde. Bien qu’il puisse être tentant d’obtenir de nouvelles fonctionnalités immédiatement, nous recommandons généralement d’attendre la sortie officielle pour éviter la multitude de bugs qui accompagnent souvent les nouveaux systèmes d’exploitation.

