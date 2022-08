La version bêta ouverte de Realme UI 3.0 annoncée pour Realme X3

Realme a annoncé le programme bêta ouvert Realme UI 3.0 basé sur Android 12 pour le Realme X3 en Inde, qui a été lancé en juin 2020 avec Realme UI basé sur Android 10. Ceux qui souhaitent découvrir Android 12 et Realme UI 3.0 sur leur X3 peut en faire la demande en accédant à son smartphone Réglages > Mise à jour logicielle menu, puis appuyez sur Version d’essai > Appliquer maintenant, et en soumettant les détails requis. Vous recevrez Realme UI 3.0 si votre candidature est acceptée.

Mais notez que puisqu’il s’agit d’une version bêta, il peut y avoir des bogues qui pourraient entraver l’expérience utilisateur, il est donc préférable de l’éviter sur votre appareil principal. Si vous voulez toujours essayer, assurez-vous que votre X3 exécute le micrologiciel avec la version RMX2081_11.C.13 ou RMX2081_11.C.14 et dispose d’au moins 60 % de batterie et de 5 Go de stockage gratuit avant d’installer la mise à jour bêta ouverte.

Vous pouvez vous diriger vers le lien source ci-dessous pour plus de détails sur le programme bêta ouvert Realme UI 3.0 de Realme X3.

