La version bêta d’iOS 17.4 apporte des changements majeurs à l’App Store dans l’UE, y compris les magasins alternatifs

Si vous vivez dans l’Union européenne, iOS 17.4 constituera une mise à niveau massive pour vous. Apple a commencé les tests bêta de la mise à jour le 25 janvier et a décrit de nombreux changements dans un communiqué de presse.

L’objectif principal de cette version est de se conformer à la loi sur les marchés numériques de l’UE, dont la date limite est le 6 mars. Nous nous attendons à ce qu’Apple publie iOS 17.4 à un moment proche de cette date.

Il existe 600 nouvelles API, des analyses d’applications étendues, des fonctionnalités pour les moteurs de navigation alternatifs, l’accès au NFC pour les systèmes de paiement mobile et des options pour traiter les paiements d’applications et distribuer des applications iOS en dehors de l’App Store. Les commissions sont également réduites, jusqu’à 10 % la première année pour la plupart des développeurs (et pour les abonnements au-delà de la première année) et 17 % pour toutes les transactions numériques. Cela représente une réduction de près de moitié par rapport aux taux pratiqués dans le reste du monde.

Quoi de neuf dans iOS 17.4

Il n’y a pas encore de notes de version pour iOS 17.4, mais un communiqué de presse d’Apple passe en revue tous les changements destinés à l’UE. Ils comprennent:

Nouvelles options pour distribuer des applications iOS à partir de marchés d’applications alternatifs: Nouvelles API et outils permettant aux développeurs de proposer leurs applications iOS en téléchargement à partir de marchés d’applications alternatifs.

Nouveau cadre et API pour créer des marchés d’applications alternatifs: les développeurs Marketplace peuvent installer des applications et gérer les mises à jour pour le compte d’autres développeurs à partir de leur application Marketplace dédiée.

Nouveaux frameworks et API pour les moteurs de navigateur alternatifs: les développeurs peuvent utiliser des moteurs de navigateur autres que WebKit pour les applications de navigateur et les applications offrant des expériences de navigation intégrées à l’application.

Formulaire de demande d’interopérabilité: Les développeurs peuvent soumettre des demandes supplémentaires d’interopérabilité avec les fonctionnalités matérielles et logicielles de l’iPhone et iOS.

Il existe également de nouvelles fonctionnalités de sécurité des applications, destinées à atténuer les risques inhérents, selon Apple, à l’obtention d’applications provenant d’endroits autres que l’App Store :

Notarisation pour les applications iOS: Un examen de base qui s’applique à toutes les applications, quel que soit leur canal de distribution, axé sur l’intégrité de la plateforme et la protection des utilisateurs. La notarisation implique une combinaison de contrôles automatisés et d’examen humain.

Fiches d’installation de l’application: utilisez les informations du processus de notarisation pour fournir des descriptions en un coup d’œil des applications et de leurs fonctionnalités avant le téléchargement, y compris le développeur, des captures d’écran et d’autres informations essentielles.

Autorisation pour les développeurs de places de marché: garantit que les développeurs du marché s’engagent à respecter des exigences continues qui contribuent à protéger les utilisateurs et les développeurs.

Protections supplémentaires contre les logiciels malveillants: empêche le lancement des applications iOS si elles contiennent des logiciels malveillants après avoir été installées sur l’appareil d’un utilisateur.

Les autres fonctionnalités découvertes jusqu’à présent dans la version bêta incluent :

Nouveaux émojis : Un certain nombre de nouveaux emojis, issus de la norme Emoji 15.1, sont présents dans iOS 17.4.

Contrôle de la musique SharePlay pour HomePod et Apple TV : La famille et les amis possédant un iPhone pourront contrôler la musique de votre HomePod ou Apple TV, avec autorisation. Cela fonctionne de manière similaire à la fonctionnalité CarPlay arrivée sur iOS l’année dernière.

Onglet « Accueil » d’Apple Music : L’onglet anciennement intitulé « Écouter maintenant » a été renommé « Accueil ».

Protection des appareils volés : Les utilisateurs peuvent désormais choisir de toujours nécessitent un délai lors de la modification des paramètres de sécurité, pas seulement lorsque vous êtes loin d’emplacements familiers.

iOS 17.4 : Comment installer la version bêta publique

Si vous souhaitez être parmi les premiers à tester iOS 17, vous pouvez vous inscrire au test bêta public. Le processus d’installation d’une version bêta a changé dans iOS 16.4. Voici comment fonctionne désormais le nouveau processus :

Cliquez sur S’inscrire sur la page Apple Beta et inscrivez-vous avec votre identifiant Apple. Connectez-vous au programme logiciel bêta. Cliquez sur Inscrivez votre appareil iOS. Ouvrez le Paramètres application, appuyez sur Généralalors Mise à jour logicielle. Dans la section Mises à jour bêta, sélectionnez la version bêta publique d’iOS.

Cela peut prendre quelques instants après l’inscription à l’option bêta pour apparaître dans la mise à jour logicielle.

iOS 17.4 : Comment installer la version bêta du développeur

Vous devrez être enregistré en tant que développeur Apple. À partir d’iOS 17, vous n’avez pas besoin de participer au programme de développement à 99 $ par an pour accéder à la version bêta du développeur. Un compte développeur gratuit fera l’affaire. Vous pouvez en obtenir un via Xcode ou l’application Apple Developer sur iOS. Voici comment procéder via l’application Apple Developer :

Téléchargez l’application Apple Developer depuis l’App Store. Ouvrez l’application. Appuyez sur Compte. Connectez-vous en utilisant votre identifiant Apple habituel.

Si vous souhaitez vendre des applications sur l’App Store, vous devrez payer 99 $/79 £ par an pour un compte payant. Inscrivez-vous au programme pour développeurs Apple (ici) ou via l’application pour développeurs Apple. Vous pouvez comparer les comptes gratuits et payants ici.

Les développeurs enregistrés peuvent choisir d’obtenir la version bêta publique en sélectionnant Bêta publique iOS dans l’écran Mise à jour du logiciel. Cela peut prendre un peu de temps après l’inscription en tant que développeur pour que l’option apparaisse dans les mises à jour logicielles.

Certains développeurs disposent d’un identifiant Apple enregistré pour l’accès développeur qui est différent de l’identifiant Apple associé à leur compte Apple et à leurs données personnelles. Pour utiliser un identifiant Apple différent pour l’accès bêta à celui utilisé dans le reste d’iOS, ouvrez Paramètres > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta et sélectionnez l’identifiant Apple en bas de l’écran.

Découvrez tout ce que vous devez savoir sur iOS 17 dans notre superguide iOS 17.