La version bêta d’iOS 14.5 d’Apple a permis aux utilisateurs de déverrouiller leurs iPhone avec Face ID avec un masque (à condition qu’ils portent une Apple Watch). Près d’une semaine s’est écoulée et un certain nombre d’utilisateurs utilisant la version bêta ont découvert un autre changement qui est arrivé avec la mise à jour.

Lorsque les utilisateurs demandent à Siri de lire une piste, Siri vous demande désormais sur quelle application vous souhaitez la lire. En outre, vous pouvez Siri pour toujours lire les requêtes vers une application tierce que vous avez définie par défaut. Cela n’a jamais été possible sur iOS auparavant, et c’était en partie la raison pour laquelle les concurrents d’Apple Music (comme Spotify) étaient mécontents du fait qu’Apple priorise ses propres services par rapport aux services tiers.



Image de Reddit u / matejamm1

La fonctionnalité est toujours en version bêta, donc les utilisateurs Reddit signalent que la fonctionnalité est parfois boguée. Les utilisateurs signalent également que CarPlay demandera également quelle application utiliser. Certains remarquent que l’application lira une piste spécifiée sur Spotify et demandera l’autorisation d’accéder aux données de Spotify, mais en disant «jouer de la musique», Siri utilise par défaut Apple Music.

Il n’y a pas d’option de menu pour accéder à la fonctionnalité, certains sont invités à choisir une application et d’autres fois, Siri utilise par défaut Apple Music. Certains utilisateurs ont même signalé que Siri était par défaut sur Spotify après leur avoir demandé une seule fois, même avec Apple Music installé et un compte actif.

Avec iOS 14, Apple a commencé à proposer aux utilisateurs de sélectionner des applications de messagerie et de navigateur tierces par défaut. Ces changements semblent être le résultat des enquêtes anti-trust d’Apple qui ont débuté au cours des deux dernières années. Apple a été accusé d’utiliser ses règles et frais de l’App Store pour monopoliser les applications et services Apple sur ceux de tiers à sa base d’utilisateurs.

