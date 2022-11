La version bêta de WhatsApp pour Android prend désormais en charge le mode compagnon et le lien vers la tablette

WhatsApp permet désormais aux utilisateurs bêta de lier leurs comptes à un téléphone secondaire et à une tablette Android. La dernière bêta de WhatsApp pour Android – version 2.22.24.18 apporte le mode compagnon qui vous permet de lier un téléphone secondaire à votre compte principal. WhatsApp vous permet de lier jusqu’à quatre téléphones Android à votre compte principal et vous permet d’accéder à toutes les fonctionnalités habituelles de WhatsApp et au cryptage des messages.







Mode compagnon WhatsApp

Le mode compagnon est activé en allant dans le menu des options sur l’écran d’enregistrement et en sélectionnant “Lier un appareil” dans le menu déroulant. La fonctionnalité n’est déployée que pour certains utilisateurs bêta pour le moment, tandis qu’un déploiement plus large prendra plus de temps.

La dernière version bêta de WhatsApp pour Android offre également la possibilité de lier une tablette Android. Cette fonctionnalité n’est disponible que pour certains bêta-testeurs pour le moment et se trouve dans l’option bêta des appareils liés dans la section des appareils du menu des paramètres. Le processus d’appariement est simple et se fait en scannant un code QR.







Lien WhatsApp vers la tablette Android

WhatsApp prévoit d’apporter le nouveau compagnon et le lien vers les fonctionnalités de la tablette à plus d’utilisateurs avec ses prochaines mises à jour.

Passant par