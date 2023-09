La version bêta de Samsung One UI 6 avec Android 14 atteint l’Inde, la série Galaxy S23 en première ligne

Samsung prépare la deuxième version bêta de One UI 6 et des rapports en provenance de Chine suggèrent que la mise à jour du logiciel pourrait être retardée de quelques jours. Alors que certains marchés attendent une version mise à jour de l’interface utilisateur, l’Inde a aujourd’hui eu son premier aperçu de la version bêta de One UI 6 fonctionnant sur Android 14.

Des captures d’écran, publiées sur X, ont révélé que Samsung avait ouvert les inscriptions pour les utilisateurs d’appareils Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra. La mise à jour fait environ 3 Go et est livrée avec le dernier correctif de sécurité.









Capture d’écran de Samsung One UI 6 Beta sur Android 14

Officiellement, One UI 6 bêta et Android 14 apportent « un nouveau design ainsi que des améliorations en matière de personnalisation, de productivité et de sécurité ». L’Inde, ainsi que la Chine et le Royaume-Uni sont des marchés sur lesquels la version bêta 1 arrive actuellement, tandis que l’Allemagne, la Corée du Sud et les États-Unis devraient recevoir la version bêta 2.

En réalité, les utilisateurs signalent certains problèmes tels que la palette de couleurs qui ne fonctionne pas de manière fiable, l’écran d’accueil supprimant les applications et leurs raccourcis, et la durée de vie de la batterie qui n’a pas encore été optimisée, ce qui signifie que toute personne souhaitant se lancer dans les tests bêta doit se préparer à certains problèmes d’alimentation jusqu’à ce que l’utilisateur. l’interface arrive à sa phase finale.

