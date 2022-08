La version bêta de Samsung One UI 5.0 est mise en ligne pour certains propriétaires de Galaxy S22

Samsung donne aux premiers utilisateurs un premier aperçu de sa prochaine mise à jour du système d’exploitation avec la version bêta One UI 5.0, mais elle n’est disponible qu’en Allemagne jusqu’à présent, selon les rapports.

De plus, seuls les propriétaires du Série Samsung Galaxy S22 publié plus tôt cette année peut accéder à la version bêta de One UI 5.0, comme l’a rapporté SamMobile, contrecarrant les anciens propriétaires de combinés Samsung.

One UI 5.0 apporte de nouvelles fonctionnalités qui devraient sortir dans la prochaine version d’Android 13 plus tard cette année. La version bêta sera éventuellement disponible pour les utilisateurs en Chine, en Inde, en Pologne, en République de Corée, au Royaume-Uni et aux États-Unis, selon la version bêta site officiel. On ne sait pas quand la version bêta s’étendra à ces pays, même si cela pourrait être dans les jours à venir comme le prédit 9to5Google. Il n’est pas non plus évident si d’autres téléphones Samsung seront inclus dans la version bêta.

Les utilisateurs intéressés peuvent s’inscrire au programme bêta en général dans l’application Samsung Members disponible sur Google Play Store et Galaxy Store. Une fois inscrits, ils pourront télécharger la mise à jour bêta gratuite en utilisant la route habituelle du système d’exploitation (Paramètres > Mise à jour logicielle). > Télécharger et installer).

Samsung n’a pas répondu à la demande de commentaire au moment de la publication.

