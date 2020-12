Huawei a publié la version bêta HarmonyOS 2.0 du logiciel pour certains appareils plus tôt ce mois-ci et un développeur a décidé de creuser un peu plus pour voir en quoi consistait le nouveau système d’exploitation de Huawei. Et il s’avère que c’est toujours à peu près Android-y.

Tout d’abord, il a créé une simple application « Hello world » pour l’environnement beaucoup plus ancien Android 4.4 KitKat et cela a déclenché un message très similaire sur une machine virtuelle exécutant une version récente d’Android (à gauche) et une machine virtuelle exécutant HarmonyOS 2.0 beta (à droite) . Cela semble être un thème récurrent avec d’autres choses, mais au lieu de « Android », les messages disent « HarmonyOS ».

Le développeur a également réussi à ouvrir la partition système, ce qui n’a fait que confirmer sa théorie – HarmonyOS est basé sur le cadre d’Android. Au moins pour l’instant, ça l’est.

Selon la propre présentation de Huawei, l’AOSP (Android Open Source Project) servira de tremplin vers ce que HarmonyOS tente de réaliser. Cela signifie que la version bêta 2.0 actuelle pourrait être basée sur Android, mais à l’avenir, elle passerait très probablement à son propre cadre.

