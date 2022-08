La version bêta de ColorOS 13 est désormais disponible pour les tests publics sur Oppo Find N et Find X, OnePlus 10 Pro

Oppo a testé la version bêta du nouveau ColorOS 13 en interne, avec seulement quelques fans autorisés à participer. Maintenant, la société – avec OnePlus – ouvre le test bêta à un public plus large.

L’Oppo Find N pliable, l’Oppo Find X5 et le Find X5 Pro sont invités à se joindre à nous. Notez qu’il s’agit d’un test limité avec des emplacements pour seulement 1 000 utilisateurs. Il y aura plusieurs tours, donc si vous n’y parvenez pas la première fois, réessayez plus tard.

La bonne nouvelle est que cela ne se limite pas à la Chine. Trouver des propriétaires de X5 et X5 Pro en Australie, en France, en Indonésie, en Malaisie, en Thaïlande, aux Émirats arabes unis et au Vietnam peut postuler. Les utilisateurs d’autres régions qui souhaitent se joindre doivent garder un œil sur le Oppo forums pour d’autres annonces.

Le processus de mise à jour est assez simple. Tout d’abord, sauvegardez vos données. Deuxièmement, vous devez mettre à jour votre téléphone – vers la version A.20/A.22 pour le Find N, A.20/A.21 pour le X5 Pro et A.18 pour le X5. Troisièmement, accédez à Paramètres> À propos de l’appareil> Versions d’essai et remplissez vos données pour demander une place dans le test bêta public. Si elle est acceptée, la version bêta de ColorOS 13 sera disponible au téléchargement et à l’installation.

Mais maintenant, voici pourquoi vous ne voudrez peut-être pas installer cette mise à jour. C’est une version bêta, ce qui signifie qu’il y a la possibilité de bogues. En fait, Oppo répertorie déjà plusieurs problèmes connus qui attendent d’être corrigés, par exemple le NFC sur le Find N plante occasionnellement, nécessitant un redémarrage, la série Find X5 a des problèmes où les icônes et certains menus deviennent flous. De plus, certaines applications ne fonctionnent pas encore avec Android 13, en particulier les applications bancaires.

Il est également possible que quelque chose se passe mal, c’est pourquoi l’étape 1 consiste à sauvegarder vos données. Avec tout cela à l’esprit, vous ne voulez probablement pas exécuter cela sur votre pilote quotidien. Mais si vous décidez d’aller de l’avant et de tester la version bêta, ce fil dans les forums Oppo a des instructions détaillées.





Les propriétaires de OnePlus 10 Pro en Chine peuvent également essayer ColorOS 13. Le processus est similaire – vous vous inscrivez via l’écran À propos de l’appareil (en notant qu’il y a peu de places disponibles pour les bêta-testeurs). Les mêmes avertissements concernant les applications et les fonctionnalités qui ne fonctionnent pas et la possible perte de données s’appliquent.

Encore une fois, cela ne concerne que les propriétaires de 10 Pro en Chine, car la version mondiale du téléphone exécute OxygenOS à la place. OnePlus a déjà montré le look inspiré de l’eau d’OxygenOS 13 et vous avez lu notre revue pratique OnePlus 10T pour nos premières impressions de la nouvelle version du système d’exploitation (le 10T est livré avec OxygenOS 13 prêt à l’emploi).

